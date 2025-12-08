قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو

أمطار
أمطار
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، والكثير من المواطنين يتابع النشرات الجوية بشكل يومي، لاختيار الملابس المناسبة ولتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا يعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق بشمال الجمهورية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأمطار اليوم ستكون من خفيفة لـ متوسطة على محافظات الوجه البحري، ومحافظات ومناطق الساحل الشمالي.

أمطار غزيرة

 

ولفت إلى أن الأمطار ترتفع مع دخول ساعات المساء، وقد تصل لـ أمطار غزيرة على بعض مناطق الساحل الشمالي، وأن الأمطار تصل لـ المدن الداخلية والقاهرة الكبرى، وأن الشبورة المائية تكون على المناطق الشمالية، لكن الكثافة الخاصة بها ليست كبيرة كما كان يحدث في الأيام الماضية.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين تشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة في حالة الجو.

ولفت إلى أن نشاط الرياح سيكون على الكثير من محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ويكون معها ارتفاع في الأمواج وتحديا شواطئ الإسكندرية، ومطروح.

 الظواهر الجوية المتوقعة اليوم


وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا في المساء على (السلوم - مطروح)على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون خفيفة جنوبا على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 13
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 21 15
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 24 14
رفح 22 13
رأس سدر 22 13
نخل 20 07
كاترين 14 05
الطور 22 14
طابا 19 13
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 24 16
الغردقة 23 15
سفاجا 24 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 29 22
حلايب 28 23
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 20 11
بني سويف 21 10
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 23 11
الأقصر 24 11
أسوان 24 13
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 26 14

