قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مواهب وقدرات.. الأزهر يطلق الموسم الخامس من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب بجوائز مليون جنيه

المسابقة العالمية للوافدين والأجانب: «مواهب وقدرات»
المسابقة العالمية للوافدين والأجانب: «مواهب وقدرات»
شيماء جمال

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف عن انطلاق الموسم الخامس من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب: «مواهب وقدرات»، وهي أكبر مسابقة سنوية في الأزهر لاكتشاف ورعاية المواهب بين الطلاب الوافدين، ودعم طاقاتهم الإبداعية والفكرية في مختلف المجالات العلمية والدينية والثقافية والفنية التكنولوجية وغيرها.

تفاصيل المسابقة

وتضم المسابقة في موسمها الحالي 17 مجالًا مستقلًا، تستهدف اختيار 170 فائزًا من المتميزين، بإجمالي جوائز تتخطى المليون جنيه، وذلك استمرارًا لرؤية الأزهر الشريف في تمكين الطلاب الوافدين، وتنمية قدراتهم، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على الإبداع والابتكار، وإطلاق مواهبهم في إطار يعزز انتماءهم للمؤسسة الأزهرية ويحفظ عقولهم، ويجنبهم أي أفكار تتعارض مع منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال.

وأوضح مركز التطوير أن المسابقة تأتي استكمالًا للبرامج الموجهة لرعاية الطلاب الوافدين على المستوى العلمي والتربوي والثقافي، وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز قدراتهم في منافسات عادلة ومتنوعة تعزز الثقة بالنفس، وتدعم التميز الفردي والجماعي، وتُسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على تمثيل الأزهر الشريف ونقل رسالته ومنهجه إلى العالم.

ودعا المركز الطلاب الوافدين من مختلف المراحل التعليمية بالأزهر إلى التسجيل والمشاركة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مؤكدًا أن مسابقة «مواهب وقدرات» أصبحت إحدى أهم البرامج التي تعكس اهتمام الأزهر بطلابه الوافدين، وحرصه الدائم على رعايتهم، وتهيئة مسارات حقيقية أمامهم للتميز والإبداع، وصناعة نماذج مضيئة تمثل الأزهر الشريف في أكثر من 120 دولة حول العالم.

ويمكن للطلاب الاطلاع على الشروط الكاملة والتسجيل في المسابقة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط:
https://azhar.eg/talent/procedures.htm

مواهب وقدرات الأزهر المسابقة العالمية للوافدين والأجانب مليون الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يوجه بتركيب مطبات صناعية لتأمين أرواح المواطنين بكفر الزيات | صور

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف لإنقاذه عامل نظافة

اورمان الشرقية

كمّل فرحتها .. مبادرة إنسانية جديدة لدعم زواج اليتيمات فى الشرقية

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد