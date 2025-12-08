مواهب وقدرات.. الأزهر يطلق الموسم الخامس من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب بجوائز مليون جنيه

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف عن انطلاق الموسم الخامس من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب: «مواهب وقدرات»، وهي أكبر مسابقة سنوية في الأزهر لاكتشاف ورعاية المواهب بين الطلاب الوافدين، ودعم طاقاتهم الإبداعية والفكرية في مختلف المجالات العلمية والدينية والثقافية والفنية التكنولوجية وغيرها.

تفاصيل المسابقة

وتضم المسابقة في موسمها الحالي 17 مجالًا مستقلًا، تستهدف اختيار 170 فائزًا من المتميزين، بإجمالي جوائز تتخطى المليون جنيه، وذلك استمرارًا لرؤية الأزهر الشريف في تمكين الطلاب الوافدين، وتنمية قدراتهم، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على الإبداع والابتكار، وإطلاق مواهبهم في إطار يعزز انتماءهم للمؤسسة الأزهرية ويحفظ عقولهم، ويجنبهم أي أفكار تتعارض مع منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال.

وأوضح مركز التطوير أن المسابقة تأتي استكمالًا للبرامج الموجهة لرعاية الطلاب الوافدين على المستوى العلمي والتربوي والثقافي، وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز قدراتهم في منافسات عادلة ومتنوعة تعزز الثقة بالنفس، وتدعم التميز الفردي والجماعي، وتُسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على تمثيل الأزهر الشريف ونقل رسالته ومنهجه إلى العالم.

ودعا المركز الطلاب الوافدين من مختلف المراحل التعليمية بالأزهر إلى التسجيل والمشاركة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مؤكدًا أن مسابقة «مواهب وقدرات» أصبحت إحدى أهم البرامج التي تعكس اهتمام الأزهر بطلابه الوافدين، وحرصه الدائم على رعايتهم، وتهيئة مسارات حقيقية أمامهم للتميز والإبداع، وصناعة نماذج مضيئة تمثل الأزهر الشريف في أكثر من 120 دولة حول العالم.

ويمكن للطلاب الاطلاع على الشروط الكاملة والتسجيل في المسابقة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط:

https://azhar.eg/talent/procedures.htm