تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية .. واحتجاز جثمانه

هاجر ابراهيم

أكدت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات واسعة من الهدم والتجريف في الضفة الغربية، بالتزامن مع توسيع الميزانيات المخصصة للاستيطان.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن اليوم شهد هدم منازل ومساكن مأهولة ومنشآت زراعية في أكثر من موقع، حيث جرفت قوات الاحتلال منزلين مأهولين وجرّفت ملعباً وأراضي زراعية في قرية مخماس شرق القدس المحتلة، وفي بلدة حزما شرقي المدينة، واصلت قوات الاحتلال عمليات الهدم مستهدفة منشأة تجارية، ما تسبب أيضاً في إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت السلامين أن الضفة الغربية شهدت خلال الساعات الماضية سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات، كان أبرزها ما جرى في قلقيلية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب براء قبلان بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبته خلال اقتحام قرية عزون وعلى الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس.

