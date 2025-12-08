استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية .. واحتجاز جثمانه

أكدت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات واسعة من الهدم والتجريف في الضفة الغربية، بالتزامن مع توسيع الميزانيات المخصصة للاستيطان.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن اليوم شهد هدم منازل ومساكن مأهولة ومنشآت زراعية في أكثر من موقع، حيث جرفت قوات الاحتلال منزلين مأهولين وجرّفت ملعباً وأراضي زراعية في قرية مخماس شرق القدس المحتلة، وفي بلدة حزما شرقي المدينة، واصلت قوات الاحتلال عمليات الهدم مستهدفة منشأة تجارية، ما تسبب أيضاً في إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت السلامين أن الضفة الغربية شهدت خلال الساعات الماضية سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات، كان أبرزها ما جرى في قلقيلية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب براء قبلان بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبته خلال اقتحام قرية عزون وعلى الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس.