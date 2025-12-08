قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة طلب فرد شرطة أموالا من مواطن بسوهاج
مصادر إسرائيلية تكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك
التعليم تستكمل مقابلات مديري المدارس المرشحين لـ "الإعارات الخارجية" .. الأحد
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تخطط لتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً ضد روسيا
مصير الرأس ولغز المترو .. أسرار جديدة في حادث فتاة عين شمس | ماذا حدث؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولية للصليب الأحمر: استهداف العاملين في المجال الإنساني غير مقبول

الدولية للصليب الأحمر
الدولية للصليب الأحمر
أ ش أ

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ استهداف العاملين في المجال الإنساني وتصاعد الهجمات ضدهم “أمر غير مقبول”.


جاء ذلك في كلمة رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة آنا براتس، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني الذي تستضيفه الجامعة العربية برئاسة معالي المستشار عدنان الفنقري وزير العدل، ومشاركة السفير الدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي اللجان الوطنية للدول العربية المختصة بالقانون الدولي الإنساني.


وقالت إنّ “الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني يأتي في لحظة شديدة الحساسية، وفي ظل تحديات إنسانية غير مسبوقة تستدعي تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”، مؤكدة أنّ ما يشهده العالم من انتهاكات “يعكس تآكلاً خطيراً في احترام قواعد الحماية الأساسية”.


وأكدت رئيس الوفد في كلمته تقديره العميق للدول المشاركة ولمصر على “الاستضافة الاستثنائية”، مشيرة إلى أنّ وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر يمتد لأكثر من قرن من الشراكة والتعاون في الملفات الإنسانية.


كما أشادت بالتعاون القائم مع جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية المصرية للقانون الدولي الإنساني في تنظيم هذا اللقاء الإقليمي المهم .


وأشارت إلى أنّ الاجتماع يُعقد في “منعطف حاسم”، في ظل أزمات إنسانية خطيرة في السودان وغزة وأوكرانيا وغيرها من مناطق النزاعات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، حيث يتحمل المدنيون النصيب الأكبر من المعاناة. وقالت إنّ “المستوى البغيض من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون يعكس تراجعاً مقلقاً في احترام القانون الدولي الإنساني”.


ولفتت إلى أنّ تعقيد النزاعات المسلحة المعاصرة، وانتشار القتال في المناطق الحضرية، وسوء استخدام التقنيات الجديدة، باتت تحديات إضافية تزيد من صعوبة توفير الحماية اللازمة للمدنيين.


وتناولت في كلمتها الدور المحوري الذي تقوم به اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني في اعتماد التشريعات الوطنية، وإنشاء آليات التنفيذ، وتعزيز التصديق على المعاهدات، وتوسيع برامج النشر والتدريب للقوات المسلحة والدبلوماسيين والجهات المعنية، مؤكدة أنّ تنفيذ القانون الدولي الإنساني “عملية مستمرة”، وأن خطة العمل التي سيُناقشها الاجتماع ستحدد أولويات المرحلة المقبلة.


كما ثمّنت رئيسة الوفد دعم الدول العربية للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، التي أطلقتها اللجنة الدولية العام الماضي بالتعاون مع ست دول مؤسسة، بهدف بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، استعداداً لاجتماع رفيع المستوى يعقد العام المقبل.


وأعربت عن امتنانه للدول العربية التي تتولى قيادة مسارات عمل المبادرة، مؤكداً أنّ الاجتماع الحالي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.


وفي ختام كلمتها، توجهت رئيس الوفد بالشكر إلى المشاركين كافة على التزامهم المستمر وجهودهم الهادفة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، معربة عن تطلعه إلى النتائج التي سيخرج بها الاجتماع بما يسهم في حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر استهداف العاملين في المجال الإنساني تصاعد الهجمات رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة آنا براتس الجامعة العربية المستشار عدنان الفنقري وزير العدل السفير الدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اللجان الوطنية للدول العربية المختصة بالقانون الدولي الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا تحرز تقدما ملحوظا.. و أوكرانيا تبحث الضمانات الأمريكية

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحرز تقدما.. وبحث الضمانات الأمريكية

الدولية للصليب الأحمر

الدولية للصليب الأحمر: استهداف العاملين في المجال الإنساني غير مقبول

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد