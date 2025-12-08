قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس، الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الورش التدريبية المتخصصة التي عقدتها اللجنة بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: “الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير”.

وأكد المستشار عبدالسلام النجار، أن الورش التدريبية، جاءت في إطار حرص لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي،  على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية الرياضية، وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال بما يواكب التطورات الحديثة في أساليب التغطية والتحليل، مشددًا على أهمية ترسيخ مبادئ المهنية والموضوعية، ودعم البرامج والمحتوى الذي يسهم في نشر ثقافة رياضية واعية تقوم على احترام القيم وتجنب الممارسات التي قد تثير التعصب أو تشوه صورة الإعلام الرياضي.

«أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني»

جدير بالذكر أن المحاضرات التي تم تقديمها خلال ورش العمل المتخصصة التي نظمتها اللجنة، تطرقت إلى «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».

