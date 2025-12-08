لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية

كرمت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس، الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الورش التدريبية المتخصصة التي عقدتها اللجنة بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: “الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير”.

وأكد المستشار عبدالسلام النجار، أن الورش التدريبية، جاءت في إطار حرص لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، على الارتقاء بالمنظومة الإعلامية الرياضية، وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال بما يواكب التطورات الحديثة في أساليب التغطية والتحليل، مشددًا على أهمية ترسيخ مبادئ المهنية والموضوعية، ودعم البرامج والمحتوى الذي يسهم في نشر ثقافة رياضية واعية تقوم على احترام القيم وتجنب الممارسات التي قد تثير التعصب أو تشوه صورة الإعلام الرياضي.

«أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني»

جدير بالذكر أن المحاضرات التي تم تقديمها خلال ورش العمل المتخصصة التي نظمتها اللجنة، تطرقت إلى «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».