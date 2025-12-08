الاحتلال يواصل حصار غزة بمنع تدفقات الغاز عن مليوني فلسطيني

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول أقل القليل من الإمدادت المطلوبة لمليوني مواطن في غزة يعانون الويلات منذ بدأ الإبادة,

أوضح المكتب بأن 104 شاحنات من غاز الطهي هو العدد الذي وصل إلى القطاع من أصل 660 مقررة منذ بدء وقف إطلاق النار.



ذكر المكتب في بيان له أن الكمية التي دخلت فعليا إلى القطاع تمثل 16% فقط من الكمية المتفق عليها، ما يتسبب في معاناة إنسانية حادة تمس الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.

أشار البيان إلى أن النقص الحاد في غاز الطهي يؤثر بشكل مباشر على المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية، في وقت تقتصر فيه حصة الأسرة الواحدة على 8 كيلوغرامات فقط خلال كل دورة توزيع، مع السماح بالاستفادة مرة واحدة فقط.

بحسب الأرقام الرسمية، حصلت 252 ألف أسرة فقط على حصتها من غاز الطهي من أصل 470 ألف أسرة مستهدفة، ما يعني أن أكثر من 218 ألف أسرة ما زالت محرومة من هذه المادة الأساسية.

تأتي هذه الأزمة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، والتي تفاقمت نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.