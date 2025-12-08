تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

شهدت قري ومراكز محافظة الغربية اليوم هطول امطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة محملة بالأتربة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة موجه الصقيع علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

أسفرت تغيرات الطقس في ارتباك حركة النقل والمواصلات جزئيا الأمر الذي دفع المواطنين إلي إرتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض إلي نزلات البرد القارس.

وأصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته إلي روءساء مجال المدن والاحياء ووكلاء الوزرات برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار ،موجها رؤساء المراكز والمدن والاحياء بوضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للوجود بشوارع المحافظة لمواجهة أي طارئ أو تجمع لمياه الأمطار في أي موقع من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في حال سقوط الأمطار والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه فضلا عن الاستمرار في تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، ومراجعة كافة المباني المتهالكة واتخاذ كافة الإجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط.

أمطار غزيرة

ووجه محافظ الغربية بالتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية الغير مؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها.

