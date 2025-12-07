رئيس جامعة طنطا يشارك في ورشة عمل بعنوان "التعليم العابر للحدود"

شارك الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، في البرنامج التدريبي الهام حول "تطوير التعليم العابر للحدود"، الذي ينظمه المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بالقاهرة، وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الجامعة المستمرة لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية.

توجيهات جامعة طنطا

تضمنت المشاركة ورشة عمل مكثفة ضمن برنامج DIES لبناء القدرات، حيث ركزت بشكل أساسي على "إرشادات وأطر الدرجات الثنائية والمشتركة"، بهدف تزويد القيادات الأكاديمية بالمعرفة اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة مع مؤسسات دولية بما يضمن جودة المخرجات التعليمية، وذلك بمشاركة الدكتورة شهيرة شرف الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل

أكد الأستاذ الدكتور محمد حسين على الأهمية الاستراتيجية للتعليم العابر للحدود لجامعة طنطا، مشيراً إلى أن هذه البرامج التدريبية تمثل حجر الزاوية في خطة الجامعة الطموحة، مضيفاً أن الجامعة تولى ملف تدويل التعليم العالي أهمية قصوى، وتعكس المشاركة في هذه الورشة المتخصصة من DAAD الالتزام بتطوير الكوادر الاكاديمية لتبني أفضل المعايير الدولية، مشيراً إلى أن إطلاق الدرجات الثنائية والمشتركة مع جامعات مرموقة عالمياً لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية لرفع جودة العملية التعليمية، وزيادة القدرة التنافسية لخريجي الجامعة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز مكانة الجامعة بين مثيلتها من الجامعات، موجها الشكر لمكتب DAAD على تنظيم هذه الورشة القيمة، مشدداً على أن الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الريادة في قطاع التعليم العالي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشاركة مجتمعية

وعلى هامش المشاركة أهدى الدكتور محمد حسين درع الجامعة للسفير الألماني بالقاهرة، وتسلمه نيابة عنه Hannah Brandt السكرتير الاول ومسئول العلوم والمراسم.