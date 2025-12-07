السفير حازم ممدوح: تقدير كبير لدور المصريين في بعثة حفظ السلام بجنوب السودان

استضاف السفير حازم ممدوح فوزي سفير مصر لدى جنوب السودان، عددا من الأعضاء المصريين العاملين ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان "UNMISS" بمكوناتها الثلاثة "العسكري والشرطي والمدني"، وذلك بحضور أعضاء السفارة.

ووفقا لبيان عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن السفير المصري أكد خلال اللقاء، الحرص على استدامة التواصل مع الأعضاء المصريين في البعثة الأممية؛ لما يمثله تواجدهم من أهمية كبيرة في تمثيل مصر، وباعتبارهم مكونا رئيسيا للجالية المصرية.

وأكد البيان، التقدير للدور المهم الذي تقوم به البعثة لحفظ السلام في جنوب السودان؛ تحقيقاً لمبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة.