الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أوامر إجلاء لموظفي الإدارة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ، وأفراد أسرهم من البحرين والعراق والأردن.

وأوضحت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن هذا القرار جاء بسبب "مخاوف أمنية"، حيث رفعت وزارة الخارجية مستوى خطر السفر إلى المستوى الثالث لكل من البحرين والأردن، وإلى المستوى الرابع للعراق، ما يعني "عدم السفر".

ويأتي هذا بعد أنباء عن هجمات انتقامية على قواعد أمريكية في البحرين، وهجمات بطائرات مسيرة على فنادق تؤوي جنودًا أمريكيين نفذتها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق.