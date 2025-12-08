دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي في تصريحات لـ BBC عن دعمه لمحمد صلاح نجم الريدز إثر أزمته الأخيرة مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية:

"أنا مَن جلبت محمد صلاح إلى ليفربول وأعرف قيمته جيدًا. من وجهة نظري.

وأضاف كلوب: صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ ليفربول، ويجب معاملته كما يُعامل رونالدو وميسي.

وأضاف كلوب : تجاهله خطأ كبير. لا يوجد لاعب قدّم للنادي ما قدّمه محمد صلاح، ولا أحد ساهم في إنجازاته مثله.

وتشهد أروقة ليفربول ، حالة من التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما دخل الدولي المصري محمد صلاح في مرحلة غير مستقرة داخل الفريق، إثر خلاف واضح مع مدربه الهولندي آرني سلوت، أدى إلى تراجع دوره داخل التشكيل الأساسي وابتعاده عن المشهد في مباريات مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.