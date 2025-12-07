الأخ سند وقت الشدة.. شقيقة محمد صلاح تدعمه في أزمته مع ليفربول

حرصت رباب صلاح شقيقة نجم ليفربول محمد صلاح، على دعمه بعد أزمته الأخيرة وتدهور علاقته مع آرني سلوت.

ونشرت رباب صلاح صورة تجمعها بشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “الأسطورة الواحدة والوحيدة”.

كشف هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

وقال هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن حالة الغضب التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبررة تماماً، و ما يتعرض له الفرعون المصري بالأمر "غير المنطقي" في ظل الظروف الحالية التي يمر بها فريقه.

وتابع هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن الشكل العام لفريق ليفربول أصبح "ضعيفاً للغاية"، مشيراً إلى أنه من الظلم إلقاء اللوم على نجم الفريق الأول في ظل تراجع المستوى الجماعي. وأضاف رمزي أن الفريق يعاني من خط دفاع "مهلهل"، وأن الصفقات الجديدة التي كلفت النادي ملايين الطائلة لم تقدم الأداء المنتظر، مما يجعل لوم صلاح وحده أمراً مجحفاً.

وأكمل هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن صلاح لا يُلام على هذا الموقف. وأشار رمزي إلى أن هذه هي المرة الأولى تقريباً في مسيرة صلاح التي يجلس فيها احتياطياً لعدة مباريات أو يتم استبداله بشكل متكرر، وهو موقف صعب جداً على لاعب بحجمه وقيمته الفنية.