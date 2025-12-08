قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة
نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
توك شو

وزير الإسكان يوجه رسائل هامة بشأن أرض نادي الزمالك وملف الإيجار القديم ويكشف سبب التنمية العمرانية بمصر

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
محمود محسن

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية"،  عبر فضائية "ام بي سي مصر، عن العديد من تفاصيل الملفات الهامة على رأسها إنشاء المدن الجديدة، ومشاريع الإسكان، وقضية أرض نادي الزمالك. 

وإليكم أبرز التصريحات 

وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ بدء الخلق حتى عام 2014، كانت المساحة التي يعيش عليها كل سكان مصر كانت تبلغ 7% فقط، ولكن لعد عام 2014 حتى 2024 استطاعت الدولة زيادة المساحة المعمورة من 7% حتى 14%.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن ما تم خلال العشر سنوات الأخيرة في مصر، يمثل ضعف المساحة، مؤكدا أنه حدث من خلال تلك السنوات تنمية عمرانية شاملة شهدتها الدولة المصرية من عام 2014.

وتابع  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مدن الجيل الرابع بواقع 24 مدينة جديدة وذكية ومستدامة وبها جميع المعايير الحديثة للبناء والعمران، سواء العاصمة الادارية والعلمين الجديد والمنصورة الجديدية وغيرها من مدن الجيل الرابع.

وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه أوجه التحية لكل جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة الزمالك الموقر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تكن كل التقدير والاحترام للأندية الجماهيرية ونادي الزمالك أحد الأندية الرئيسية في مصر وهو يعتبر نادي الدولة. 

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003، مؤكدا أنه مرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الملف نتيجة حساسيته، هناك تنسيق مشترك مع وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر ونحاول وجود حلول بديلة، بحيث يكون هناك أنسب حل ملائم لأنه يهمنا الحفاظ على نادي الزمالك.

وأشار شريف الشربيني إلى أن  اللجان المختصة بالوزارة تعمل حتى الوصول لجل مجدي للطرفين، مؤكدا أنه  حريصين على انهاء الموضوع في أقرب وقت، فلا يوجد اي جهة قدمت على أرض نادي الزمالك .

مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أكبر تجمع حدائق على مستوى مصر أصبحت موجودة في منطقة الفسطاط بعد أن كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه لم يتم بيع منطقة وسط البلد بالقاهرة، كما أدعي البعض مؤكدا أن هنام مشروعات اعادة الاحياء ويتم عمل تعديل في الميادين ويتم رفع كفاءة المباني القديمة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القاهرة الفاطمية كاننت بها مباني ومنشات تراثية وتم العمل على رفع كفاءة تلك المنطقة، إضافة إلى أنه تم عمل سكن بديل لائق لسكان ماسبيرو والرئيس وجه بتنفيذ السكن البديل للمواطنين بالفرش والأثاث.

توفير شقق بديلة.. وزير الإسكان يكشف عن جهود الدولة في ملف الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف الايجار القديم هام، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل بعد تصديق البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أكدنا للرئيس خطة العمل بوضع مساكن للاسكان البديل للوحدات الخاصة بالايجار القديم، مؤكدا أنه هناك منصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حتى نتلقى مطالب من المستأجرين بالحصول على وحدات بديلة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه نحن الأن في مرحلة تجميع الطلبات وسيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر وقد يتم مد فترة التلقي حتى يتمكن المواطنين من التسجيل، مؤكدا أنه ننسق مع التضامن الاجتماعي والتأمينات والعدل للوصول للمستحقين.

وأشار شريف الشربيني إلى أن التوزيع الجغرافي هام ونمط الإسكان وندرس الحالة وسن المواطن وجميع الظروف المتاحة

وزير الإسكان: الإقبال الكبير على سكن لكل المصريين خير دليل لثقة المواطنين في مشروعات الدولة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، يكون بدون ثمن الأرض، مشيرا إلى أن الدولة تقدم دعم نقدي ودعم فادة مختلف يصل 8% وفي المتوسط 12%، ويتم سداد ثمن الوحدة على  مدار فترة طويلة يصل 20 عاما.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الإقبال الكبير على "سكن لكل المصريين" خير دليل على ثقة المواطنين في مشروعات الصندوق، ومؤشر واضح على أن الإجراءات التي يتم اتباعها تتميز بالشفافية والحوكمة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، أن كل ذوي الهمم تم العمل على مراعاه احتياجاتهم، مؤكدا ان فكرة القضاء على المناطق العشوائية كانت هدف أساسي للدولة المصرية.

وزير الإسكان: نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى لحياة كريمة على مستوى 1200 قرية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان الرئيس السيسي وجه بسرعة انشاء مشروع حياة كريمة حتى أنه نخدم ألاف القرى، مؤكدا أنه نحن على مشارف الإنتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة على مستوى ما يقرب من 1200 قرية.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن يتم العمل في مشروع حياة كريمة، على شبكات المياة والصرف الصحي والكهرباء، مع العمل على بناء وحدات اجتماعية ومدارس ووحدات صحية وحضانات ومستشفيات ومدارس.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، أن تبطين الصرف الصحي في الريف المصري كان يمثل 12%، ووصلنا الأن إلى 70%، مؤكدا أن نسبة تغطية الحضر في الصرف الصحي كانت 79% ووصلنا إلى ما يقرب من 97% .

وزير الإسكان: جميع الخدمات ومقومات الحياة متوفرة في العاصمة الإدارية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحي الحكومي هو أول حي يعمل في الشرق الوسط في عام 2023، مشيرا إلى أنه تم توفير وحدات سكنية للعاملين بها.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن جميع الخدمات متوفرة في العاصمة الإدارية، مؤكدا أن مقومات الحياة متوفرة، من النادي والمدارس واحتياجات المواطن اليومية ومكان العمل، والأماكن الترفيهية، إضافة إلى أكبر تجمع حدائق مركزية على مساحة 750 فدان.

وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لأول مرة يكون هناك منطقة أبراج كالمال والأعمال في العاصمة الادارية، إضافة إلى ومدينة الثقافة والعلوم والمدينة الأوليمبية وجميعها مشاريع مميزة

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه.تم انشاء مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور في فترة التسعينيات ويتم الإهتمام بها وحصر الفرص الإستثمارية والقيام بمشروعات شراكة

وتابع  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس، إضافة إلى منطقة صناعية 5 الاف فدان تم تخصيص مصانع بها وهناك تنسق مع وزير الصناعة في هذا الامر.

شريف الشربيني وزير الاسكان نادي الزمالك الإيجار القديم سكن لكل المصريين

