300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات المسائية، وذلك بعد موجة التراجع التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، والتي هبطت خلالها الأونصة عالميًا دون مستوى 4200 دولار، لتنهي أسبوعًا من التداولات العرضية المتقلبة.



سعر الذهب عيار 21

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق ثباته عند مستويات منخفضة مقارنة بالأسابيع الماضية، بعد أن تراجع بنحو 300 جنيه عن أعلى سعر سجله في أكتوبر الماضي، في انعكاس مباشر للهبوط العالمي وتراجع الطلب.



كما سجل الجنيه الذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث هبط بنحو 2400 جنيه تقريبًا مقارنة بنفس التوقيت من الشهر الماضي، وهو ما يعكس الارتباط المباشر بين حركة الذهب عالميًا وسعر الجنيه الذهب محليًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7 ديسمبر 2025

جاءت الأسعار وفق آخر تحديث للتعاملات المسائية كالتالي بيع وشراء:

سعر الذهب عيار 24: 6410 جنيه – 6390 جنيه

سعر الذهب عيار 22: 5875 جنيه – 5855 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 5610 جنيه – 5590 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 4810 جنيه – 4790 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 3740 جنيه – 3725 جنيه

سعر الذهب عيار 12: 3205 جنيه – 3195 جنيه

سعر الأونصة: 199420 جنيه – 198705 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 44880 جنيه – 44720 جنيه

سعر الأونصة بالدولار: 4197.37 دولار

استقرار عيار 21 بعد موجة التراجع الأخيرة

يُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق، وقد شهد اليوم استقرارًا عند مستوى 5610 جنيهات للبيع، وهو مستوى منخفض مقارنة بالذروة التي بلغها في أكتوبر عندما اقترب من 5900 جنيه، ما يعني أن الجرام فقد نحو 300 جنيه من قيمته خلال الأسابيع الماضية.

انخفاض الجنيه الذهب 2400 جنيه مقارنة بالشهر الماضي

واصل الجنيه الذهب تراجعه ليسجل اليوم 44880 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنحو 2400 جنيه تقريبًا عن مستواه في فترة منتصف نوفمبر، متأثرًا بهبوط أسعار الأعيرة وفي مقدمتها عيار 21 الذي يتم احتساب الجنيه الذهب على أساسه.



تأثير البيانات العالمية على حركة الذهب

صدرت اليوم بيانات جديدة تُظهر أن البنك المركزي الصيني رفع احتياطياته من الذهب بنحو 30 ألف أوقية خلال نوفمبر، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 74.12 مليون أوقية، فيما ارتفعت القيمة السوقية للاحتياطي إلى 310.7 مليار دولار.

ورغم زيادة الطلب من الصين، إلا أن أسعار الذهب عالميًا جاءت تحت ضغط من تحركات الدولار الأمريكية، لينعكس ذلك على أسعار الذهب محليًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات إلى احتمالية استمرار التذبذب خلال الأسبوع الجديد، مع ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية دولية قد تؤثر على حركة الأونصة.

ويتوقع بعض الخبراء أن تستمر حالة الاستقرار الحالية إذا لم تظهر محفزات قوية للصعود أو الهبوط.

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف السعر النهائي للذهب للمستهلك حسب المصنعية، والتي:

تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام حسب نوع العيار وتفاصيل المشغول.

وتزداد في بعض المحلات ذات العلامات التجارية.

وبذلك فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يصل إلى ما بين 5710 و5860 جنيهًا تقريبًا، بحسب مستوى المصنعية.