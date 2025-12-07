قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات المسائية، وذلك بعد موجة التراجع التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، والتي هبطت خلالها الأونصة عالميًا دون مستوى 4200 دولار، لتنهي أسبوعًا من التداولات العرضية المتقلبة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق ثباته عند مستويات منخفضة مقارنة بالأسابيع الماضية، بعد أن تراجع بنحو 300 جنيه عن أعلى سعر سجله في أكتوبر الماضي، في انعكاس مباشر للهبوط العالمي وتراجع الطلب.

كما سجل الجنيه الذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث هبط بنحو 2400 جنيه تقريبًا مقارنة بنفس التوقيت من الشهر الماضي، وهو ما يعكس الارتباط المباشر بين حركة الذهب عالميًا وسعر الجنيه الذهب محليًا.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7 ديسمبر 2025

جاءت الأسعار وفق آخر تحديث للتعاملات المسائية كالتالي بيع وشراء:
سعر الذهب عيار 24: 6410 جنيه – 6390 جنيه
سعر الذهب عيار 22: 5875 جنيه – 5855 جنيه
سعر الذهب عيار 21: 5610 جنيه – 5590 جنيه
سعر الذهب عيار 18: 4810 جنيه – 4790 جنيه
سعر الذهب عيار 14: 3740 جنيه – 3725 جنيه
سعر الذهب عيار 12: 3205 جنيه – 3195 جنيه
سعر الأونصة: 199420 جنيه – 198705 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 44880 جنيه – 44720 جنيه
سعر الأونصة بالدولار: 4197.37 دولار

استقرار عيار 21 بعد موجة التراجع الأخيرة

يُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق، وقد شهد اليوم استقرارًا عند مستوى 5610 جنيهات للبيع، وهو مستوى منخفض مقارنة بالذروة التي بلغها في أكتوبر عندما اقترب من 5900 جنيه، ما يعني أن الجرام فقد نحو 300 جنيه من قيمته خلال الأسابيع الماضية.

انخفاض الجنيه الذهب 2400 جنيه مقارنة بالشهر الماضي

واصل الجنيه الذهب تراجعه ليسجل اليوم 44880 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنحو 2400 جنيه تقريبًا عن مستواه في فترة منتصف نوفمبر، متأثرًا بهبوط أسعار الأعيرة وفي مقدمتها عيار 21 الذي يتم احتساب الجنيه الذهب على أساسه.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تأثير البيانات العالمية على حركة الذهب

صدرت اليوم بيانات جديدة تُظهر أن البنك المركزي الصيني رفع احتياطياته من الذهب بنحو 30 ألف أوقية خلال نوفمبر، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 74.12 مليون أوقية، فيما ارتفعت القيمة السوقية للاحتياطي إلى 310.7 مليار دولار.

ورغم زيادة الطلب من الصين، إلا أن أسعار الذهب عالميًا جاءت تحت ضغط من تحركات الدولار الأمريكية، لينعكس ذلك على أسعار الذهب محليًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات إلى احتمالية استمرار التذبذب خلال الأسبوع الجديد، مع ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية دولية قد تؤثر على حركة الأونصة. 

ويتوقع بعض الخبراء أن تستمر حالة الاستقرار الحالية إذا لم تظهر محفزات قوية للصعود أو الهبوط.

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف السعر النهائي للذهب للمستهلك حسب المصنعية، والتي:

تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام حسب نوع العيار وتفاصيل المشغول.

وتزداد في بعض المحلات ذات العلامات التجارية.

وبذلك فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يصل إلى ما بين 5710 و5860 جنيهًا تقريبًا، بحسب مستوى المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدعاء بعد صلاة العشاء

أفضل دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج.. لا تفوت أوقات الاستجابة

لماذا سميت صلاة المغرب

لماذا سميت صلاة المغرب بهذا الإسم؟.. بسبب صلاة سيدنا جبريل بالنبي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: برنامج دولة التلاوة أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد