سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

يبحث الراغبون في شراء الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الاحد 7 ديسمبر 2025، والذي يشهد متابعة واسعة من جانب المواطنين والمقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يراقبون حركة السوق سعيا لتحديد التوقيت الانسب للشراء.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب للتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا وما تفرضه من تقلبات على الاسعار.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 7 ديسمبر 2025



اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

عيار 24 سعر البيع 6415 جنيه سعر الشراء 6395 جنيه

عيار 22 سعر البيع 5880 جنيه سعر الشراء 5860 جنيه

عيار 21 سعر البيع 5615 جنيه سعر الشراء 5595 جنيه

عيار 18 سعر البيع 4815 جنيه سعر الشراء 4795 جنيه

عيار 14 سعر البيع 3745 جنيه سعر الشراء 3730 جنيه

عيار 12 سعر البيع 3210 جنيه سعر الشراء 3195 جنيه

الاونصة 199595 جنيه سعر الشراء 198885 جنيه

الجنيه الذهب 44920 جنيه سعر الشراء 44760 جنيه

الاونصة بالدولار 4197.37 دولار

اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

يرجع خبراء الاقتصاد مستويات الاسعار الحالية الى مجموعة من العوامل المؤثرة وفي مقدمتها تحركات الاونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب اضافة الى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى راسها الفيدرالي الامريكي.

كما تلعب معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب الدولي دورا مهما في رسم اتجاهات السوق.

ويشير المتعاملون الى ان التراجع النسبي في الاسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وتترقب الاسواق مؤشرات اقتصادية امريكية تشمل بيانات التضخم والفائدة واحتمالات الاغلاق الحكومي والتي قد تؤثر على حركة الذهب خلال المدى القريب.

ويرجح محللون استمرار التحركات وفقا للمسار الذي ستتخذه السياسة النقدية الامريكية مع حفاظ المعدن الاصفر على جاذبيته كملاذ آمن.

ويتوقع خبراء السوق نموا في الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يدعم الاسعار داخل السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الامريكي

تتحرك اسعار الذهب عالميا داخل نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم بطء وتيرة الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتبقى الاونصة العالمية العامل المحوري في تحديد الاتجاه العام للاسعار داخل الاسواق الاقليمية ومنها السوق المصرية.

ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي

تسود حالة من الحذر في الاسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر حيث ينتظر المستثمرون ما اذا كان البنك سيواصل نهج التشديد النقدي ام يتجه الى تثبيت الفائدة.

وتمثل هذه القرارات عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه اسعار الذهب عالميا ومحليا خلال المرحلة المقبلة.

سعر الذهب في مصر اليوم

ويتجه المستثمرون الى شراء عيار 24 لارتفاع نقائه بينما يفضل قطاع من الشباب عيار 18 لما يوفره من سعر مناسب وتنوع في التصميمات.

ويحافظ الذهب عيار 21 على موقعه الاكثر تداولا داخل السوق نتيجة اعتدال سعره وارتفاع الطلب عليه باعتباره الاداة الادخارية الاولى للاسر في فترات عدم استقرار الاسعار.



تثبيت اسعار الفائدة في مصر

قرر البنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة عند 21 في المئة على الايداع و22 في المئة على الاقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وتعكس هذه القرارات تقييما دقيقا لمستويات التضخم واتجاهاته.

وساهم التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الاموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتحرك الاسعار محليا وفقا لمجموعة من المحددات تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي اضافة الى تطورات بورصة المعادن العالمية.