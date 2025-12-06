سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025

سجل أشهر أعيرة الذهب في مصر استقرارا دون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل محلات الصاغة

سعر أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأوسع انتشارا داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5610 جنيه للبيع و 5645 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ثباتًا في أول تعاملات له اليوم السبت على مستوى الأعيرة المختلفة دون تغيير.

تحرك الذهب

ومع اغلاق تعاملات أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات إضافية منذ بدء التعاملات المسائية وحتي اغلاق معاملات أمس؛ ليصل بذلك حجم زيادته 30 جنيه في المتوسط

تحركات الذهب

مع ارتفاع سعر جرام الذهب في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية حيث كسر جمود التذبذب الذي قد شهده على مدار الأسابيع السابقة رغم حالات الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5610 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6411 جنيه للبيع و 6451 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5610 جنيه للبيع و 5645 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4808 جنيه للبيع و 4838 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3740 جنيه للبيع و 3763 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4243 دولار للبيع و 4244 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 44.88 ألف جنيه للبيع و 45,16 ألف جنيه للشراء



سيناريوهات لأسعار الذهب في 2026

طرح مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث بعنوان «توقعات الذهب لعام 2026» أربعة سيناريوهات لأداء المعدن خلال العام المقبل، بعد عام 2025 الذي حقق خلاله الذهب أداءً استثنائيًا تجاوز 60% وتسجيل أكثر من 50 ذروة سعرية.

ووفق التقرير، جاء الأداء القوي مدفوعًا ببيئة اقتصادية وجيوسياسية متوترة، وضعف الدولار، وتوسع سياسات التيسير النقدي عالميًا، إلى جانب الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

ويتوقع السيناريو الأساسي استمرار التحرك داخل نطاق طبيعي في 2026، مع نمو اقتصادي يتراوح بين 2.7-2.8% وتخفيضات إضافية للفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

أما السيناريو الثاني، فيرجّح ارتفاع الذهب بين 5-15% في حال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتزايد العزوف عن المخاطرة، وانخفاض الفائدة بصورة أكبر.

ويتوقع السيناريو الثالث، المسمى «حلقة الانهيار»، ارتفاع الذهب بين 15-30% حال تباطؤ عالمي أعمق وتفاقم التوترات الجيوسياسية.

بينما يشير السيناريو السلبي إلى احتمال تراجع الذهب بين 5-20% مع انتعاش اقتصادي عالمي وعودة التضخم وارتفاع العوائد والدولار، مما قد يؤدي إلى خروج استثمارات من صناديق الذهب إلى الأسهم.

وخلال العام الجاري، شهدت صناديق الذهب العالمية تدفقات استثمارية بلغت نحو 77 مليار دولار، تسببت في إضافة أكثر من 700 طن إلى الحيازات.

وأكد التقرير أن الذهب سيظل يتمتع بقدرة على تنويع المحافظ والتحوط ضد المخاطر في ظل بيئة عالمية تتسم بالصدمات المفاجئة، مع توقع استمرار الطلب الاستثماري كعامل رئيسي يدعم الأسعار.