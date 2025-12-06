قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا .. قوات الدفاع الجوي دمرت 116مسيرة أوكرانية ليلا
اليوم.. منتخب سيدات اليد يواجه كوبا في بطولة العالم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 6-12- 2025
موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 اليوم السبت
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض.. الإفتاء توضح
فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين
أوكرانيا .. إنفجارات قوية تهز مقاطعة فينيتسا
متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: تُصلى قضاء بعد هذه دقيقة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-12-2025
حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر أعيرة الذهب في مصر استقرارا دون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل محلات الصاغة

سعر أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأوسع انتشارا داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5610 جنيه للبيع و 5645 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ثباتًا في أول تعاملات له اليوم السبت على مستوى الأعيرة المختلفة دون تغيير.

تحرك الذهب

ومع اغلاق تعاملات أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات إضافية منذ بدء التعاملات المسائية وحتي اغلاق معاملات أمس؛ ليصل بذلك حجم زيادته 30 جنيه في المتوسط

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

تحركات الذهب

مع ارتفاع سعر جرام الذهب في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية حيث كسر جمود التذبذب الذي قد شهده على مدار الأسابيع السابقة رغم حالات الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو  5610 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6411 جنيه للبيع و 6451 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5610 جنيه للبيع و 5645 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4808 جنيه للبيع و 4838 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3740 جنيه للبيع و 3763 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4243 دولار للبيع و 4244 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 44.88 ألف جنيه للبيع و 45,16 ألف جنيه للشراء

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية


سيناريوهات لأسعار الذهب في 2026

طرح مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث بعنوان «توقعات الذهب لعام 2026» أربعة سيناريوهات لأداء المعدن خلال العام المقبل، بعد عام 2025 الذي حقق خلاله الذهب أداءً استثنائيًا تجاوز 60% وتسجيل أكثر من 50 ذروة سعرية.

ووفق التقرير، جاء الأداء القوي مدفوعًا ببيئة اقتصادية وجيوسياسية متوترة، وضعف الدولار، وتوسع سياسات التيسير النقدي عالميًا، إلى جانب الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

ويتوقع السيناريو الأساسي استمرار التحرك داخل نطاق طبيعي في 2026، مع نمو اقتصادي يتراوح بين 2.7-2.8% وتخفيضات إضافية للفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

أما السيناريو الثاني، فيرجّح ارتفاع الذهب بين 5-15% في حال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتزايد العزوف عن المخاطرة، وانخفاض الفائدة بصورة أكبر.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

ويتوقع السيناريو الثالث، المسمى «حلقة الانهيار»، ارتفاع الذهب بين 15-30% حال تباطؤ عالمي أعمق وتفاقم التوترات الجيوسياسية.

بينما يشير السيناريو السلبي إلى احتمال تراجع الذهب بين 5-20% مع انتعاش اقتصادي عالمي وعودة التضخم وارتفاع العوائد والدولار، مما قد يؤدي إلى خروج استثمارات من صناديق الذهب إلى الأسهم.

وخلال العام الجاري، شهدت صناديق الذهب العالمية تدفقات استثمارية بلغت نحو 77 مليار دولار، تسببت في إضافة أكثر من 700 طن إلى الحيازات.

وأكد التقرير أن الذهب سيظل يتمتع بقدرة على تنويع المحافظ والتحوط ضد المخاطر في ظل بيئة عالمية تتسم بالصدمات المفاجئة، مع توقع استمرار الطلب الاستثماري كعامل رئيسي يدعم الأسعار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

عصام صاصا

جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا

الزمالك

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته في اليد أمام الأهلي

ترشيحاتنا

حبس

تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال

أرشيفية

حبس عنصرين اجراميين في غسل 4 ملايين جنيه

عصام صاصا

عصام صاصا و15 متهما آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي .. غدًا

بالصور

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة

كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات
كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات
كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات

سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات

سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية

فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد