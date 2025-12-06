كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة

كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات، تستمر وصفة كفتة الدجاج أو اللحم قليلة الدسم في جذب اهتمام ربات المنزل الباحثات عن وجبات صحية ولذيذة في نفس الوقت، حيث تمنح طعم مشابه للكفتة المشوية في المطاعم دون استخدام الكثير من الزيت

نصف كيلو لحم مفروم قليل الدسم أو دجاج مفروم

بصلة متوسطة مبشورة

فص ثوم مهروس

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة اختيارية لإضافة نكهة مميزة

زيت رذاذ للقلي أو دهن بسيط على الجريل



1. وضع اللحم المفروم في وعاء واسع وإضافة البصل والثوم والبقدونس والبهارات وخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس



2. تشكيل الكفتة على شكل أقراص أو أصابع متساوية الحجم مع الضغط الخفيف للحفاظ على القوام



3. تسخين الجريل أو الطاسة الرذاذية على حرارة متوسطة عالية



4. وضع الكفتة على الجريل مع دهن خفيف بزيت إذا لزم الأمر وتقليبها مرة واحدة فقط للحفاظ على العصارة



5. طهي الكفتة لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى تصبح ذهبية من الخارج وناضجة من الداخل



6. تقديم الكفتة مع سلطة خضراء أو خبز كامل الحبوب حسب الرغبة

وأكد خبراء التغذية أن هذه الطريقة تمنح كفتة طرية وغنية بالنكهة مع سعرات حرارية منخفضة مناسبة للرجيم