مها المتبولي: انتقادات فيلم الست نابعة من الغيرة على أم كلثوم |فيديو
إسلام أباد تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025
خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخص بطلق نارى بمشاجرة في أسوان
دعاء المضمضة في الوضوء.. 10 كلمات تسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا
ساعة بلا كتاب قرون من التأخر.. شعار معرض القاهرة للكتاب.. ونجيب محفوظ شخصية العام
رئيس جامعة حلوان: منتدى الاتحاد الروسي والعربي منصة مهمة لتبادل الخبرات
كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر
محمد شوقي يحكي كواليس فشل انتقاله للزمالك
إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان
إصابة شخصين بحادث تصادم دراجات بخارية في أسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات، تستمر وصفة كفتة الدجاج أو اللحم قليلة الدسم في جذب اهتمام ربات المنزل الباحثات عن وجبات صحية ولذيذة في نفس الوقت، حيث تمنح طعم مشابه للكفتة المشوية في المطاعم دون استخدام الكثير من الزيت

المكونات لعمل كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات

  • نصف كيلو لحم مفروم قليل الدسم أو دجاج مفروم
  • بصلة متوسطة مبشورة
  • فص ثوم مهروس
  • نصف كوب بقدونس مفروم
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • رشة قرفة اختيارية لإضافة نكهة مميزة
  • زيت رذاذ للقلي أو دهن بسيط على الجريل


طريقة عمل كفتة دايت مشوية على الجريل المكونات والخطوات

1. وضع اللحم المفروم في وعاء واسع وإضافة البصل والثوم والبقدونس والبهارات وخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس


2. تشكيل الكفتة على شكل أقراص أو أصابع متساوية الحجم مع الضغط الخفيف للحفاظ على القوام


3. تسخين الجريل أو الطاسة الرذاذية على حرارة متوسطة عالية


4. وضع الكفتة على الجريل مع دهن خفيف بزيت إذا لزم الأمر وتقليبها مرة واحدة فقط للحفاظ على العصارة


5. طهي الكفتة لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى تصبح ذهبية من الخارج وناضجة من الداخل


6. تقديم الكفتة مع سلطة خضراء أو خبز كامل الحبوب حسب الرغبة

وأكد خبراء التغذية أن هذه الطريقة تمنح كفتة طرية وغنية بالنكهة مع سعرات حرارية منخفضة مناسبة للرجيم

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

عصام صاصا

جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تمنح نوال الدجوى جائزة "خير" للتنمية المستدامة

اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط

منال عوض: وزراء المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلية

البابا تواضروس

توقيع كتاب "حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس" | صور

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

