مها المتبولي: انتقادات فيلم الست نابعة من الغيرة على أم كلثوم |فيديو

أكدت الناقدة الفنية مها المتبولي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجدل المثار حول فيلم "الست" يعود في جزء كبير منه إلى حساسية الجمهور تجاه أي عمل يقترب من رمز فني وتاريخي بحجم أم كلثوم، مشيرة إلى أن بعض الانتقادات جاءت بدافع الغيرة على مكانة "كوكب الشرق" في وجدان المصريين والعرب.

وقالت مها المتبولي المتبولي : "مينفعش حد يحكم على عمل من غير ما يشوفه"، لافتة إلى أن الحكم المسبق على الفيلم ظلمٌ لأي تجربة فنية مهما كان موضوعها أو صناعتها.

وأضافت أن العمل قد يختلف في بعض الوصفات الشكلية بين ام كلثوم و مني ذكي



فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داوود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.



