سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025

دخل سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ في استقراره لليوم الثاني على التوالي وذلك منذ بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل السوق الرسمية



لماذا الاستقرار

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس؛ ثبتت حركة تداول الدولار على مستوي الأسواق الرسمية؛ لتبقي العملة الأجنبية كما هي دون تغيير,

إجازة البنوك

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري فقد تعطل العمل في البنوك المصرية بمناسبة إجازة الجهاز المصرفي الأسبوعية والتي بدأت اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري"

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، التعمير والاسكان،HSBC،البركة"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر سجله الدولار مساء اليوم في البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست.

وديعة الكويت

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر بحلول إبريل المقبل أي بعد 4 شهور من الآن، بعد أن استحق متوسط أجل قبل منتصف العام الجاري ، ضمن الشريحة الأولي من تلك الودائع.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن مصر تحتفظ بودائع كويتية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار موزعة على جزئين أولهما مستحقة في إبريل من كل عام و الجزء الثاني منها مستحق في سبتمبر من كل عام.

في المقابل تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار وهي مستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم بالإضافة لـ5 مليارات أخري هي وديعة قصيرة الأجل لدى المملكة طرف مصر.

ونجحت مصر في مارس 2023 من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 35 مليار دولار حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثتمارات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار ، إذ تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية حيث تم تسوية تلك المديونية طرف مصر.

وارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

وتضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.