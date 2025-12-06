خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخص بطلق نارى بمشاجرة في أسوان

أصيب شخص بطلق نارى فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص للخلاف على قطعة أرض، بمنطقة مزارع الألفي داخل قرية أبو سمبل شمال أسوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الجهات المعنية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بلاغ بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص على قطعة أرض وضع يد، بمنطقة مزارع الألفي داخل قرية أبو سمبل التابعة لدائرة المركز، حيث استخدموا فيها الأسلحة النارية ما أدى إلى إصابة شخص بطلق ناري.

حادث

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض السيطرة الأمنية وتأمين المنطقة بأكملها.

وتبين بالتحريات الأولية أنه أصيب شخص يدعي رمضان ح ي م، ويبلغ من العمر 37 عاما، بطلق ناري بالساق اليمنى، من قرية العباسية بمركز كوم أمبو، وتم تحويله إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم.