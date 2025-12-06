إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان

تعرض 3 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص في قرية العباسية بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية بمناطق متفرقة بالجسم.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان المشاجرة لفضها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية.

مشاجرة

وتبين بالتحريات الأولية أن المصابين هم كلًا من: عمر ع م، 28 عاما، وأصيب بطلق ناري بالقدمين، ومحمد ح ي م، 30 عاما، وأصيب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، رمضان ح ي، 33 عاما، طلق ناري بالقدمين.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما ، وتم تحرير محضر بالواقعة.