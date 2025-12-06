قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة حلوان: منتدى الاتحاد الروسي والعربي منصة مهمة لتبادل الخبرات

تستضيف جامعة حلوان يومي 7 و8 ديسمبر 2025 فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، تحت عنوان: جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية.


ويأتي المنتدى كمنصة دولية لتبادل الخبرات بين الجامعات العربية والروسية، ومناقشة مستقبل التعليم والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والابتكاري في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.
وحول المنتدى أكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أننا نفتخر باستضافة المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، والذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي. هذا الحدث يعكس التزام الجامعة بتطوير التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والمعرفة في المجالات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي."
ومن جانبه، أشار الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المنتدى يناقش موضوعات حيوية تمثل أولويات البحث العلمي العالمي. نحن في جامعة حلوان نحرص على تحويل مخرجات هذا المنتدى إلى برامج ومشروعات بحثية مشتركة، تدعم بناء القدرات وتطوير الشراكات الأكاديمية بين الجامعات العربية والروسية"، ويؤكد انعقاد المنتدى على الدور المتنامي لجامعة حلوان في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي والابتكار بين العالم العربي وروسيا.
وتفتتح فعاليات المنتدى بالجلسة النقاشية الأولى بعنوان: ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تناقش إنشاء اتحاد عربي–روسي للجامعات لإقامة مرصد فضائي مشترك لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، بما يسهم في دعم القدرات البحثية العربية والاستفادة من الخبرات الروسية.
وتناقش الجلسة الثانية بعنوان: الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية: تشكيل مستقبل التعليم والمجتمع"، محاور مهمة تشمل دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، تطوير الإدارة الجامعية، وأخلاقيات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان: دبلوماسية الذكاء الاصطناعي: بناء الجسور عبر الابتكار بين روسيا والعالم العربي"، يناقش المشاركون دور الذكاء الاصطناعي كأداة للتعاون الدولي، وبناء منظومات بحث وابتكار مشتركة، وتطوير القدرات البشرية لمواكبة التحول الرقمي.
ويختتم المنتدى بالجلسة الرابعة بعنوان: اللغة الروسية والعربية في التعليم العالي: تعزيز الروابط الثنائية والتبادل الثقافي"، التي تستعرض أحدث أساليب تدريس اللغتين واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في تعليم اللغات.

