تعليق ناري من عمرو أديب عن مجموعة مصر في كأس العالم .. ماذا قال؟
تعرف على طرفي مباراة افتتاح كأس العالم 2026
قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
تكنولوجيا وسيارات

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

أندرويد
أندرويد
احمد الشريف

مع استمرار حظر جوجل لتطبيقات تسجيل المكالمات الخارجية على متجر بلاي، أصبح تسجيل المكالمات على أندرويد يعتمد أساسًا على المزايا المدمجة في تطبيق الهاتف الرسمي أو حلول بديلة مثل Google Voice وخدمات الاتصال السحابي، مع ضرورة الانتباه إلى الجوانب القانونية والخصوصية قبل تفعيل أي تسجيل.​

أولًا: التسجيل عبر تطبيق الهاتف الرسمي من جوجل أو الشركة

توضّح صفحة الدعم الرسمية لتطبيق Phone من جوجل أنه يمكن تسجيل المكالمات على بعض الهواتف والأقاليم مباشرة من تطبيق الهاتف، سواء بشكل يدوي أو تلقائي للمكالمات من أرقام معينة أو غير معروفة.​

تدعم الخطوات العامة على هواتف الميزة (مثل بعض أجهزة بيكسل وعدد من الهواتف بأندرويد خام):

فتح تطبيق الهاتف Phone ثم الدخول إلى الإعدادات – Call recording / تسجيل المكالمات وتفعيل خيار التسجيل اليدوي أو التلقائي بعد الموافقة على التنبيه القانوني الذي يظهر على الشاشة.​

أثناء المكالمة، يظهر زر Record / تسجيل على الشاشة؛ بالضغط عليه يبدأ التسجيل، وعند الإنهاء يتم حفظ الملف في سجل المكالمات داخل التطبيق ويمكن تشغيله أو مشاركته من هناك.​

في 2025 بدأت جوجل توسيع ميزة Call Recording على هواتف Pixel 6 فما أحدث في مزيد من الدول، مع ظهور بطاقة تنبيه داخل التطبيق عند توفر الميزة، مع رسالة تذكّر المستخدم بضرورة احترام خصوصية الطرف الآخر.​

ثانيًا: استخدام Google Voice وخدمات الاتصال السحابي

تقترح أدلة تقنية حديثة استخدام Google Voice للمستخدمين في الدول المتاحة، حيث يمكن تفعيل تسجيل المكالمات الواردة من الإعدادات ثم الضغط على رقم 4 أثناء المكالمة لبدء وإيقاف التسجيل، ليتم حفظ الملفات في الحساب السحابي.

​كما توضح شروحات موجهة للأعمال أن بعض خطط Google Voice المدفوعة أو منصات الاتصال السحابي (مثل أنظمة مراكز الاتصال) تقدم تسجيلًا تلقائيًا للمكالمات مع أدوات لإدارة الملفات والالتزام بالتشريعات، لكنها غالبًا موجّهة للشركات أكثر من المستخدم الفردي.​

ثالثًا: لماذا توقفت أغلب تطبيقات التسجيل الخارجية؟

منذ 2022 منعت جوجل استخدام خدمة الوصول Accessibility API لتسجيل صوت المكالمات، ما أدى عمليًا إلى إيقاف عمل معظم تطبيقات تسجيل المكالمات التابعة لطرف ثالث على أندرويد، باستثناء تطبيقات الهاتف الأصلية المثبتة من الشركة المصنعة التي تملك صلاحية الوصول إلى صوت المكالمة.​

لهذا تنصح الأدلة الموثوقة بالاعتماد على تطبيق الهاتف الرسمي في الجهاز أو حلول سحابية قانونية بدل البحث عن تطبيقات غير رسمية قد تخرق سياسات الأمان أو خصوصية المستخدم.​

رابعًا: الجوانب القانونية والتنبيهات للمستخدم العربي

تشدد الأدلة القانونية والتقنية على أن قانونية تسجيل المكالمات تختلف من دولة لأخرى؛ بعض الدول تعتمد مبدأ “موافقة طرف واحد”، بينما دول أخرى تشترط موافقة جميع الأطراف قبل تسجيل الاتصال، ما يجعل تسجيل مكالمة دون علم الطرف الآخر مخالفة صريحة في بعض المناطق.​

لذلك يُنصح دائمًا بإبلاغ الطرف الآخر صراحة بأن المكالمة مسجلة، والالتزام باستخدام التسجيل للأغراض المشروعة (مثل التوثيق الشخصي أو العمل) مع تجنب نشرها أو مشاركتها بشكل يضر بالخصوصية أو يخالف القوانين المحلية، مع التأكيد أن هذه المعلومات لا تُعد استشارة قانونية وينبغي مراجعة القواعد في كل بلد على حدة.

