حمدي رزق يوجه رسالة عاجلة لوزير التربية والتعليم بشأن تأمين المدارس

وجه الإعلامي حمدي رزق، رسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مطالبًا بضرورة إجراء كشف المخدرات على جميع العاملين في المدارس، سواء الخاصة أو العامة؛ لضمان سلامة الطلاب، ومنع أي أشكال من الانتهاكات أو الانحرافات السلوكية.

وأكد خلال تقديم برنامجه «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك حالات من العنف والانتهاكات داخل المدارس، مشيرًا إلى أن بعض العاملين قد يكونون عرضة للانحرافات الجنسية أو المخدرات، وهو ما يهدد سلامة الطلاب.

وطالب بتطبيق اختبارات نفسية وصحية على المشرفين والمعلمين والعاملين في المدارس.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية حتى في المدارس الخاصة التي يتحمل أولياء الأمور فيها مصاريف مرتفعة، مضيفًا أن الرقابة على النقل المدرسي والخدمات المصاحبة للمدارس يجب أن تكون صارمة، لضمان وصول الأطفال بأمان وإشراف كامل أثناء تنقلاتهم.

وشدد رزق على أن المسألة ليست مقتصرة على المدارس الخاصة فقط؛ بل يجب أن تشمل المدارس الحكومية أيضًا، مؤكداً أن ما لا يظهر على السطح قد يكون أشد خطورة، وأن الظاهرة جزء من المجتمع الأوسع ويجب التعامل معها بجدية.