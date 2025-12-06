توخيل عن مجموعة إنجلترا بمونديال 2026: افتتاحية صعبة واحترام كامل للجميع

أقر الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بصعوبة المهمة التي تنتظره في كأس العالم 2026، بعد أن وضعت القرعة منتخب الأسود الثلاثة على رأس المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما، في مجموعة وصفها بـ"المعقدة والمتوازنة" قياسًا بقيمة المنتخبات المشاركة.

القرعة التي جرت مساء الجمعة في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كشفت عن مجموعات قوية تتقارب مستوياتها، الأمر الذي جعل العديد من المدربين يبدون حذرهم من أي حسابات مبكرة، وعلى رأسهم توخيل.

تصريحات توماس توخيل بعد القرعة

وقال توخيل في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»: "مجموعة صعبة، وافتتاحية صعبة، حيث سنواجه اثنين من المنتخبات التي اعتادت الظهور في كأس العالم، وكلاهما قوي للغاية".

وأضاف: "لا أعرف الكثير عن بنما في الوقت الحالي، لكننا سندرسهم جيدا قبل انطلاق البطولة، كما نفعل دائمًا في المنتخبات الكبرى".

التعامل مع البطولة

وتحدث مدرب إنجلترا عن طبيعة التعامل مع البطولة، قائلا: "أنا معتاد على مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والطريقة الوحيدة للعبور دائمًا هي احترام الجميع لأقصى درجة، والتركيز الكامل على تصدر المجموعة".

وتابع قائلًا: "الوضع يبدو معقدًا مثل مجموعتنا الحالية، لكن لدينا الثقة بأننا سنكون جاهزين عندما تنطلق البطولة".

عدم تفضيل أي ترتيب

وأكد توخيل عدم تفضيله لأي ترتيب أو سيناريو معين للقرعة: "الكبار يأخذون القرعة بجدية تامة، وعلينا التعامل مع الواقع كما هو. الآن عرفنا منافسينا، وندرك أننا قد نصل للبطولة متأخرين إذا كان لاعبونا يشاركون حتى اللحظة الأخيرة في الأدوار النهائية للمسابقات الأوروبية".