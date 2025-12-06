قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
توخيل عن مجموعة إنجلترا بمونديال 2026: افتتاحية صعبة واحترام كامل للجميع

أقر الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بصعوبة المهمة التي تنتظره في كأس العالم 2026، بعد أن وضعت القرعة منتخب الأسود الثلاثة على رأس المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما، في مجموعة وصفها بـ"المعقدة والمتوازنة" قياسًا بقيمة المنتخبات المشاركة.

القرعة التي جرت مساء الجمعة في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كشفت عن مجموعات قوية تتقارب مستوياتها، الأمر الذي جعل العديد من المدربين يبدون حذرهم من أي حسابات مبكرة، وعلى رأسهم توخيل.

تصريحات توماس توخيل بعد القرعة

وقال توخيل في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»: "مجموعة صعبة، وافتتاحية صعبة، حيث سنواجه اثنين من المنتخبات التي اعتادت الظهور في كأس العالم، وكلاهما قوي للغاية".

وأضاف: "لا أعرف الكثير عن بنما في الوقت الحالي، لكننا سندرسهم جيدا قبل انطلاق البطولة، كما نفعل دائمًا في المنتخبات الكبرى".

التعامل مع البطولة

وتحدث مدرب إنجلترا عن طبيعة التعامل مع البطولة، قائلا: "أنا معتاد على مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والطريقة الوحيدة للعبور دائمًا هي احترام الجميع لأقصى درجة، والتركيز الكامل على تصدر المجموعة".

وتابع قائلًا: "الوضع يبدو معقدًا مثل مجموعتنا الحالية، لكن لدينا الثقة بأننا سنكون جاهزين عندما تنطلق البطولة".

عدم تفضيل أي ترتيب

وأكد توخيل عدم تفضيله لأي ترتيب أو سيناريو معين للقرعة: "الكبار يأخذون القرعة بجدية تامة، وعلينا التعامل مع الواقع كما هو. الآن عرفنا منافسينا، وندرك أننا قد نصل للبطولة متأخرين إذا كان لاعبونا يشاركون حتى اللحظة الأخيرة في الأدوار النهائية للمسابقات الأوروبية".

