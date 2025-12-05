مدرب نيوزيلندا: نخوض مباريات قوية والفوز في مجموعتنا أمر ممكن

علّق دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، على نتائج قرعة كأس العالم 2026 التي جرت مساء الجمعة في مركز "جون كينيدي" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي وضعت فريقه في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر وإيران.

وتأتي النسخة المقبلة من المونديال بنظام جديد، بمشاركة 48 منتخبًا يتم توزيعهم على 12 مجموعة، حيث يتأهل المتصدر والوصيف إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32. وتُقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي أول تعليق له بعد القرعة، قال بازيلي في تصريحات لصحيفة "1news":"استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى ظهرت مجموعتنا، كنا آخر فريق يتم سحب كرته خلال القرعة."

وأضاف:"المجموعة صعبة بلا شك، فجميع المنتخبات قوية، لكن بالنظر لبقية المجموعات، يمكن القول إن الأمور كانت قد تصبح أصعب."

وأكد مدرب نيوزيلندا أن مرحلة التحضير الفعلية تبدأ من الآن:"سنبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الملاعب المحتملة والإقامة ومواقع التدريبات المناسبة. لدينا فترة إعداد في مارس قبل البطولة، والآن بعد أن عرفنا منافسينا يمكننا التخطيط بشكل أفضل."

واختتم بازيلي تصريحاته بتأكيد قدرة فريقه على المنافسة رغم صعوبة المهمة:

"سنخوض مباريات قوية، لكن تحقيق الفوز في هذه المجموعة يظل ممكنًا."