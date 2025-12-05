أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

تعتمد صحة العين بشكل كبير على التغذية السليمة، وبعض الأطعمة والفيتامينات تساعد في تقوية البصر والوقاية من مشاكل العين المرتبطة بالعمر، مثل ضعف الرؤية وجفاف العين والتنكس البقعي.

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين

ويعتبر اتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر من أهم الخطوات للحفاظ على النظر وتعزيز صحة العين على المدى الطويل، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وWebMD، ومن أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين ما يلي :

ـ الخضروات الورقية الداكنة (سبانخ، كرنب، جرجير):

تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، مضادات أكسدة تحمي شبكية العين من أضرار الضوء الأزرق والتقدم في العمر.

الخضروات الورقية

ـ الجزر:

مصدر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم، مما يدعم صحة الشبكية ويساعد في الرؤية الليلية.

الجزر

ـ الأسماك الدهنية (سلمون، سردين، ماكريل):

تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقلل جفاف العين وتحمي من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

الأسماك الدهنية

ـ المكسرات والبذور (لوز، جوز، بذور شيا):

غنية بفيتامين E الذي يحمي خلايا العين من الأكسدة ويقلل من تدهور البصر مع التقدم في العمر.

المكسرات

ـ البيض:

يحتوي على اللوتين والزياكسانثين والزنك، ويعزز صحة العدسة والشبكية، ويقي من إعتام العدسة.

البيض

ـ الفواكه الغنية بفيتامين C (برتقال، كيوي، فراولة):

فيتامين C يدعم الأوعية الدموية في العين ويحمي من أضرار الجذور الحرة.

فواكة

ـ البقوليات (عدس، فول، حمص):

غنية بالزنك والحديد الضروريين لصحة الشبكية وتحسين الرؤية الليلية.