الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس يواصل لقاءاته الرعوية في المقر البابوي بالقاهرة | شاهد

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في إطار المتابعة الدورية لشؤون الإيبارشيات والأديرة داخل مصر وخارجها، شهد المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، سلسلة من اللقاءات الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني.

سلسلة لقاءات رعوية

وبدأت اللقاءات باستقبال نيافة الأنبا ميصائيل أسقف إيبارشية برمنجهام بإنجلترا، حيث اطمأن قداسته على صحة نيافته، وتابع معه الأحوال الرعوية في الإيبارشية.

ثم استقبل قداسة البابا نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، حيث استشار نيافته في بعض الأمور الخاصة بالعمل داخل الدير.

كما التقى قداسته نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بخدمته في الإيبارشية.

واستقبل قداسة البابا نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، حيث عرض نيافته على قداسته عددًا من الترتيبات والأمور الرعوية المتعلقة بالقطاع.

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، الذي عرض على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بخدمته.

واختُتمت اللقاءات باستقبال نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإيبارشية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني أسقف إيبارشية برمنجهام الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه أسقف إيبارشية نجع حمادي

