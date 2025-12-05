رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة

أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.​

تقلبات الطقس وأمطار متوقعة

أوضحت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب أن المحافظة تتعرض لموجة من التقلبات الجوية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة. ويرافق هذه السحب سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، ما يستدعي جاهزية ميدانية لمواجهة أي تداعيات محتملة.​

تحذيرات للمواطنين والسائقين

دعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة خلال فترة عدم الاستقرار الجوي.

كما ناشدت السائقين على الطرق السريعة والداخلية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وخفض السرعة تحسبًا لانخفاض مستوى الرؤية أو تراكم مياه الأمطار في بعض المناطق.​

توجيهات القيادات التنفيذية

أصدر اللواء محمد صلاح الدين توجيهاته لكافة الجهات المعنية بضرورة رفع درجة التنسيق فيما بينها والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة أي طارئ ناتج عن حالة الطقس. وتشمل التوجيهات المتابعة المستمرة للحالة الجوية وتفعيل غرف العمليات وربطها بالجهات المركزية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.​