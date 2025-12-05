رينارد عن مجموعة السعودية في كأس العالم: هدفنا التأهل لدور الـ 16

أبدى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، رؤيته لمجموعة الأخضر في كأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء مراسم القرعة التي كشفت عن تواجد المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم إسبانيا، أوروجواي، الرأس الأخضر.

رينارد أكد في تصريحاته لقناة "بي إن سبورت" أن المجموعة تضم منتخبات ذات تصنيف مرتفع، مشيرًا إلى أن المنتخب الإسباني يمثل القوة الأبرز في المجموعة، ما يجعل المباريات أكثر تنافسًا وحدة.

وأشار المدرب الفرنسي إلى معرفته الجيدة بمنتخب الرأس الأخضر بعد مواجهات سابقة بين الطرفين، مؤكدًا أن العمل الجاد والتحضير الجيد سيكونان مفتاح العبور للدور التالي.

وأوضح رينارد أن الهدف الأساسي للمنتخب السعودي في النسخة المقبلة هو بلوغ دور الـ16، بعد تقديم أداء جيد في نسخة 2022 دون النجاح في التأهل.