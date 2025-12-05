قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
آية التيجي

لا تضيف بعض البهارات الطبيعية نكهة للطعام فقط، بل تلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

بهارات تساعد في تقليل الكوليسترول الضار

وأشارت العديد من الدراسات، إلى أن إدراج هذه البهارات بانتظام في النظام الغذائي يمكن أن يقلل من مخاطر تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

وكشف موقع Healthline، وWebMD، وMedical News Today عن بعض البهارات لتقليل الكوليسترول الضار، وهي :

ـ الكركم:
يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل كمضاد للالتهابات والأكسدة، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الكركم

ـ القرفة:

وتساعد القرفة على تحسين مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

ـ الثوم المجفف أو الطازج:
أظهرت الدراسات، أن الثوم يقلل من تراكم الدهون الضارة في الشرايين ويحسن تدفق الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفلفل الأسود

ـ الفلفل الأسود:
يحتوي على مركب البيبيرين الذي يعزز امتصاص المواد المضادة للأكسدة ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

ـ الزنجبيل:
وأظهرت الدراسات، أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار ويخفض ضغط الدم، كما يحسن صحة القلب.

الشمر

ـ الشمر :
يحتوي على مركبات تعمل على تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. 

ـ الكمون:
يساعد الكمون على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين توازن الدهون.

