اصطدم الباب الحديدي لمعدية نقل الركاب بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد بالمرسى؛ إثر عطل فني مفاجئ، تسبب في اعوجاج الباب تجاه الرصيف في أثناء دخول المعدية إلى المرسى.

ونقل مواطن كان يقف بعد الحواجز الحديدية فاصطدم به الباب، إلى طوارئ مستشفى الحياة ببورفؤاد في حالة خطرة.

نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى

وكانت سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى التعامل مع الموقف بشكل عاجل من قبل فرق التشغيل والصيانة.

وجرى إصلاح المعدية بواسطة الأجهزة الفنية في وقت قصير، وعادت حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد للعمل بشكل طبيعي دون أي تعطّل، واستمرت الرحلات في نقل المواطنين بصورة منتظمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، ويجري العمل على إعداد تقرير شامل عن ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.