انطلاقة جديدة في شرايين التنمية بزهور بورسعيد

شهد حي الزهور فى محافظة بورسعيد انطلاقة قوية في تطوير البنية التحتية، بعدد من المناطق و التي تأثرت بالإهمال لفترات طويلة، وجاءت أعمال التطوير تلبية لمطالب العديد من أهالى حي الزهور، و من أهم مشروعات التطوير الجارية بحي الزهور :





مشروع تطوير منطقة متخللات عمر بن عبد العزيز



وصلت نسبة اعمال تكوير متخللات عمر بن عبد العزيز التى تم تنفيذها إلى 80%، ويشمل التطوير: رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش، زيادة الإضاءة العامة ، رصف الطرق الداخلية، تغيير نوازل الصرف وصب المناور، إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب وأعمال تطهير وملس لشبكات الصرف

ووجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال جولة ميدانية بسرعة إنهاء الأعمال وتكثيف جهود النظافة والمتابعة اليومية لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي الحي.

منطقة علي بن أبي طالب – واجهات حضارية وتطوير شامل





و تشهد منطقة على بن أبى طالب أعمال تطوير موسّعة تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، تضم: دهان واجهات العمارات بالكامل ورصف الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة فضلٱ عن تنفيذ أعمال لاند سكيب جديدة و حملات إزالة إشغالات مستمرة بمحيط المنطقة مما يمنح المنطقة مظهرًا حضاريًا موحدًا يليق بطابعها العمراني.





رفع كفاءة مساكن الصفوة





و تتواصل أعمال رفع كفاءة مساكن الصفوة، ويجرى رصف الشارع الفاصل بين مساكن الصفوة ومستشفى الأمراض النفسية مع إقامة أعمدة ديكورية لزيادة معدلات الإضاءة و تنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري هذا بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات ضمن خطة تطوير متكاملة تسهم في تحسين التنقل والخدمات داخل المنطقة

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير الجارية تأتي ضمن رؤية متكاملة للتطوير العمراني تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة ماضية في استكمال خطتها لتحديث البنية التحتية بكامل المناطق السكنية، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطنين، وتعكس جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، مع المتابعة اليومية لضمان الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وتحقيق أعلى معايير الجودة.