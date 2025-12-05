قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون يؤكد رغبته في استمرار وجود القوات الدولية على أراضي لبنان
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاقة جديدة في شرايين التنمية بزهور بورسعيد

انطلاقة جديدة في شرايين التنمية بزهور بورسعيد
انطلاقة جديدة في شرايين التنمية بزهور بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد حي الزهور فى محافظة بورسعيد انطلاقة قوية في تطوير البنية التحتية، بعدد من المناطق و التي تأثرت بالإهمال لفترات طويلة، وجاءت أعمال التطوير تلبية لمطالب العديد من أهالى حي الزهور، و من أهم مشروعات التطوير الجارية بحي الزهور : 

 

مشروع تطوير منطقة متخللات عمر بن عبد العزيز


وصلت نسبة اعمال تكوير متخللات عمر بن عبد العزيز التى تم تنفيذها إلى 80%، ويشمل التطوير: رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش، زيادة الإضاءة العامة ، رصف الطرق الداخلية، تغيير نوازل الصرف وصب المناور، إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب وأعمال تطهير وملس لشبكات الصرف

ووجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال جولة ميدانية بسرعة إنهاء الأعمال وتكثيف جهود النظافة والمتابعة اليومية لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي الحي.

منطقة علي بن أبي طالب – واجهات حضارية وتطوير شامل 



و تشهد منطقة على بن أبى طالب أعمال تطوير موسّعة تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، تضم: دهان واجهات العمارات بالكامل ورصف الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة فضلٱ عن تنفيذ أعمال لاند سكيب جديدة و حملات إزالة إشغالات مستمرة بمحيط المنطقة مما يمنح المنطقة مظهرًا حضاريًا موحدًا يليق بطابعها العمراني.


 

رفع كفاءة مساكن الصفوة 


 

و تتواصل أعمال رفع كفاءة مساكن الصفوة، ويجرى رصف الشارع الفاصل بين مساكن الصفوة ومستشفى الأمراض النفسية مع إقامة أعمدة ديكورية لزيادة معدلات الإضاءة و تنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري هذا بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات ضمن خطة تطوير متكاملة تسهم في تحسين التنقل والخدمات داخل المنطقة

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير الجارية تأتي ضمن رؤية متكاملة للتطوير العمراني تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات.

 وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة ماضية في استكمال خطتها لتحديث البنية التحتية بكامل المناطق السكنية، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطنين، وتعكس جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، مع المتابعة اليومية لضمان الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وتحقيق أعلى معايير الجودة.

بورسعيد حى الزهور التنمية محافظ بورسعيد عمر بن عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد