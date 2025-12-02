محافظ بورسعيد يشدد على إزالة التعديات وإغلاق محلات فرز القمامة بمنطقة C6

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد،اليوم، خلال جولة ميدانية، منطقة C6 بحي المناخ لمتابعة إزالة التعديات والاشغالات والالتزام بتطبيق القوانين.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد فواز رئيس حي المناخ، والمهندسة نرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني.

وشدد محافظ بورسعيد على الإزالة الفورية لكافة التعديات والإشغالات والمخالفات غير القانونية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه أي مظاهر عشوائية أو تعد على حرمة الطريق .

إزالة التعديات والإشغالات وإغلاق محلات فرز القمامة بمنطقة C6

كما وجه محافظ بورسعيد بإغلاق جميع محلات وفرز وتجميع القمامة المخالفة داخل المنطقة نظرا لما تسببه من إضرار بالصحة العامة وتشويه للمظهر الحضاري.

وأكد عدم السماح بعودة تلك الظواهر مرة أخرى والمتابعة اليومية لنتائج إزالة المخالفات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.