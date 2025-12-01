مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تنتهي من تصفيات الـ"أون لاين"

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني نتائج التصفيات التمهيدية الأون لاين للدورة الثامنة، دورة القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي.

وأسفرت النتائج عن تأهل عدد من المشاركين إلى مرحلة التصفية المباشرة أمام اللجنة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمسجد الرحمن نطاق حي الزهور، وفق الجدول المعلن من اللجنة.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تعلن الجدول الزمني للتصفيات المباشرة

وشهدت مرحلة التصفيات إقبالًا واسعًا من المتسابقين من مختلف الفروع، حيث خضع المشاركون لاختبارات دقيقة في فروع الابتهال والإنشاد الديني، والصوت الحسن للأطفال والكبار، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، إضافة إلى فرع القارئ المتفقه، مما يعكس استمرار قوة المسابقة وريادتها على مستوى الجمهورية والعالم.

وتستقبل المسابقة يوم السبت الموافق 6-12-2025 المتأهلين في فرع الابتهال والإنشاد الديني للأطفال من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، يعقبها مباشرة استقبال المتأهلين من فئة الكبار من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا، وسط تجهيزات تنظيمية كاملة لضمان انسيابية الاختبارات.

وتستمر الفعاليات يوم الأحد 7-12-2025 باستقبال مرشحي فرع الصوت الحسن للأطفال بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، يليها امتحانات فئة الكبار في الفرع ذاته من الساعة 11:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، وتشهد هذه الفروع تنافسًا قويًا نظرًا لعدد المتقدمين وتنوع مستوياتهم.

ويشهد يوم الإثنين 8-12-2025 انعقاد اختبارات فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث الكبار من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، وهو من أكبر الفروع مشاركة في الدورة، على أن تُختتم فعاليات اليوم باختبارات فرع القارئ المتفقه من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا.

وتختتم التصفيات يوم الثلاثاء 9-12-2025 باستقبال المتأهلين من الأطفال في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، وسط متابعة دقيقة من لجنة التحكيم لضمان جودة ومصداقية التقييم.

وأكدت اللجنة العليا للمسابقة استمرار العمل على توفير بيئة تنظيمية مميزة لجميع المشاركين، كما تتقدم بالتهنئة للمتأهلين وتتمنى لهم التوفيق في المرحلة النهائية، استعدادًا لإعلان النتائج الرسمية للدورة الثامنة خلال حفل ختامي يليق باسم المسابقة ومكانتها.