ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
اقتصاد

عبد العزيز جمال

أطلق البنك الأهلي المصري، حساب التوفير الجديد المخصص لفئة الشباب تحت اسم "المستقبل"، في خطوة تهدف إلى دعم شريحة عمرية واسعة وتشجيعها على الانخراط في النظام المالي.

الحساب يأتي برسوم صفرية عند فتحه، وبلا حد أدنى للرصيد الابتدائي، مما يجعله أكثر سهولة وسلاسة أمام الشباب الراغبين في بدء تعاملاتهم البنكية بشكل بسيط وواضح.
 

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد


خصائص حساب "المستقبل"

تأتي بنية الحساب الجديدة بلا حد أدنى لفتح الحساب، فيما يبدأ احتساب العائد عند بلوغ الرصيد 3001 جنيه. 

ويتيح البنك فتح الحساب للعملاء بداية من سن 15 عامًا دون سقف عمري محدد، مما يجعل الحساب مفتوحًا أمام أكبر عدد ممكن من المستخدمين دون قيود إضافية.

أسعار عائد حساب الشباب وفق دورية الصرف

يقدم البنك الأهلي المصري عوائد تنافسية على الحساب الجديد، تختلف حسب دورية الصرف، وفقًا للشرائح التالية:
العائد الشهري يصل إلى 8.50%
العائد الربع سنوي يصل إلى 8.60%
العائد النصف سنوي يصل إلى 8.65%
العائد السنوي يصل إلى 8.75%

البنك الاهلي - أرشيفية

أما الشرائح التفصيلية فجاءت كالآتي:

رصيد حتى 3000 جنيه: 0%
رصيد من 3001 إلى 100,000 جنيه:
العائد الشهري 8.25%
العائد الربع سنوي 8.30%
العائد النصف سنوي 8.35%
العائد السنوي 8.45%

رصيد من 100,001 إلى 750,000 جنيه:
العائد الشهري 8.50%
العائد الربع سنوي 8.60%
العائد النصف سنوي 8.65%
العائد السنوي 8.75%

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

يكتفي البنك الأهلي المصري بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لفتح حساب "المستقبل"، وبأبسط الإجراءات التي تضمن سرعة وسهولة البدء في التعامل البنكي دون تعقيدات.

مزايا إضافية يقدمها الحساب

يضع البنك مجموعة كبيرة من التسهيلات والمميزات أمام عملاء الحساب، أبرزها:
الحد الأقصى لرصيد الحساب يصل إلى 750 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومية يبلغ 90 ألف جنيه، بينما يصل الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه.

الحساب يقدم تأمينًا مجانيًا على الحياة يبدأ سريانه من الشهر التالي لفتح الحساب، بشرط ألا يقل الرصيد الأدنى لهذا الشهر عن 5000 جنيه، بحد أقصى تغطية يصل إلى 100 ألف جنيه.

التأمين متاح للعملاء من سن 15 حتى 60 عامًا، شريطة أن يكون عمر العميل عند بداية التأمين بين 15 و50 عامًا.

خدمات مجانية إضافية

يشمل الحساب إصدار محفظة "فون كاش" دون رسوم إصدار، مع إعفاء من الرسوم السنوية لمدة عام كامل من تاريخ الاشتراك.

كما يمكن شراء شهادات الاستثمار بأنواعها (أ – ب – ج) مباشرة من الحساب، مع إضافة قيمة العائد تلقائيًا.

العائد يُحتسب شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر متى تجاوز الرصيد 3000 جنيه.

خدمات إلكترونية وبطاقات

يوفر البنك بطاقة خصم مباشر مجانية تمامًا، دون رسوم إصدار.

كما يمنح العملاء إمكانية استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والحصول على كشف حساب إلكتروني مجاني عبر "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل".

مصاريف الحساب

مصاريف فتح الحساب: مجانية
المصاريف الإدارية: مجانية
مصاريف بطاقة الخصم المباشر: مجانية بالكامل

 

الشباب المستقبل خصائص حساب المستقبل حساب الشباب البنك الأهلي المصري حساب المستقبل

