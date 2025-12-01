محمد الشاذلي: الهوية أهم معارك الأمم للحفاظ على وجودها

قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، إن استضافة اللجنتين للصالون الشهري تحت عنوان "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"؛ تأتي في إطار حرصهما على مناقشة القضايا الفكرية والدينية الكبرى، وفتح حوار مستنير حول التحديات، التي تواجه الهوية والثوابت في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح محمد السيد الشاذلي خلال كلمته، أننا نلتقي اليوم في زمن تتسارع فيه الأحداث، وتتبدل فيه الموازين، وتتداخل فيه الثقافات، حتى أصبح العالم قرية صغيرة تتقارب مسافاتها وتتشابك تحدّياتها.

وأكد محمد السيد الشاذلي، أنه في خضم هذا العالم المتغيّر؛ تبرز معركة الهوية كإحدى أهم المعارك التي تخوضها الأمم والمجتمعات للحفاظ على وجودها وخصوصيتها وطريقها الحضاري.

واستطرد: "الهوية ليست شعاراً يرفع، ولا خطاباً يُتلى، بل هي منظومة قيم، ولغة، وذاكرة، وتراثا، وانتماء، وشعورا جماعيا يربط الماضي بالحاضر، ويمنح المستقبل جذوره الصلبة، ومن هنا، فإن حماية الثوابت ليست رفضاً للتقدّم، ولا خصومة مع الحداثة، بل هي الضمانة الأساسية لتقدم متوازن، يفتح الأبواب للمعرفة ويُبقي على الأصالة".

وشدد على أن الحفاظ على الثوابت في عالمٍ متغيّر؛ لا يعني الجمود، بل يعني الثبات على الأسس، والتحرّك في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه حين تمتلك الأمة هويتها وتتمسّك بقيمها، فإنها تكون قادرة على الإبداع، وعلى المنافسة، وعلى تقديم نموذج حضاري يُحتذى به.

ونوه بأن الصالون يسعى إلى تقديم رؤية شاملة تساعد الصحفيين على تناول هذه القضايا بوعي ومسئولية، مشيرًا إلى أن حضور فضيلة المفتي يمنح اللقاء قيمة علمية وفكرية مضافة.

وتستضيف لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.

ويشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.