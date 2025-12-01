زى المخابز.. طريقة عمل بوريك الجبنة

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل بوريك الجبنة حيث أنه من الوجبات الخفيفة التى يمكن تناولها في أي وقت من اليوم.

نعرض لكم طريقة عمل بوريك الجبنة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير بوريك الجبنة



مقادير كيلو دقيق

150 جرام سمنة

10 جرام سكر

10 جرام محسن كيك

10 جرام خميرة

للحشوة :

بابريكا

جبنة قريش

جبنة فيتا

زيتون

فلفل حار

شبت

زيت زيتون

للوجه:

بيضة

لبن

حبة البركة

سمسم

طريقة عمل بوريك الجبنة

ضعي مكونات العجينة في بولة كبيرة أو عشان كهربائي واخلطيهم جيدا ثم أضيفي البابريكا.

اتركي العجينة حتى تختمر

ثم تشكل على شكل دولئر أو نصف دائرة

ادهني الوجه بالبيض واللبن ورشي السمسم أو حبة البركة

وتدخل الفرن حتى تمام النضج وقدمي بوريك الجبنة.