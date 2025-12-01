قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

أعلن د. السيد قنديل -رئيس جامعة حلوان- عن قيام الفنان سامح حسين بتدريس مادة لطلاب الجامعة، خلال الفترة المقبلة.

وأقامت جامعة حلوان ندوة لتكريم سامح حسين، بحضور طلبة وطالبات الجامعة، وخلالها أكد رئيس الجامعة أن «سامح» سيكون مدرسا بالجامعة لمادة لن يكشف ما هي.

سامح حسين - برنامج قطايف

كشف الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بنجاح برنامج «قطايف» الذى قدمه خلال موسم رمضان 2025، مؤكدًا أن التجربة كانت من أكثر اللحظات المميزة فى السنة بالنسبة له.

وقال حسين، فى تصريحات صحفية: «النجاح اللى ربنا أهداه لينا فى برنامج قطايف كان أكثر وقت مميز لى فى 2025، إن شاء الله فى جزء تانى من برنامج «قطايف».

وحقق برنامج قطايف، الذى قدمه الفنان سامح حسين نجاحًا لافتًا، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعى.

أعمال سامح حسين

يواصل الفنان سامح حسين، تصوير فيلمه الجديد" تحت الطلب"، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة القادمة.

وتدور أحداث فيلم" تحت الطلب" فى إطار إجتماعي كوميدي، ويتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.

يعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين المؤلفة وسام حامد مع زوجها الفنان سامح حسين، بعد فيلم عيش حياتك.

وكام آخر أعمال سامح حسين هو فيلم “استنساخ” ، الذي رفع خلال الايام الماضية من دور العرض بسبب ضعف ايراداته .

فيلم استنساخ من بطولة سامح حسين، والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول تأثير الذكاء الاصطناعى على المجتمع ويشارك فى بطولة الفيلم هبة مجدى.