الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن سر عدم تقدم مسئولى النادي الأهلي بشكوي رسمية ضد نادي الجيش الملكي بعد تعرض لاعبى الأهلي للرشق من جانب جماهير النادي المغربي خلال مباراة الفريق .

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي التى اقيمت مساء الجمعة الماضية فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا وانتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 أعمال شغب من قبل جماهير نادي الجيش الملكى والقاء الزجاجات بالاضافة الى آلة حادة ظهرت أمام الجميع فى شاشات التليفزيون .

وقالت المصارد لـ صدى البلد، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى العديد من الاتصالات من الجانب المغربى تقدموا باعتذار رسمي للنادي الأهلي وهو ما قوبل بتقدير كبير من جانب ادارة النادي الأهلي .

وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين النادي الأهلي والأندية المغربية يسودها تقدير واحترام كبير وهو ما أضفى نوعا من قبول الأهلي اعتذار ادارة الجيش المغربي .

كما أشارت المصادر إلى أنه فى حالة تقدم الأهلي بشكوي رسمية قد يتم معاقبة الجيش الملكى بالحرمان من جماهيره فى مباراتين يستفيد منهما منافسى الأهلي فى المجموعة .

بيان رسمي من الأهلي 

وفى هذا الاطار .. أرسل النادي الأهلي أمس خطابًا اليوم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.

تضمن الخطاب أربعة اقتراحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير.

اقتراحات الأهلي للكاف

جاءت اقتراحات النادي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية، كالتالي:-

• تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية.

• اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الإفريقية الأكبر؛ لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

• إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

• التطبيق الحاسم للوائح «كاف» والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

النادي الأهلي الأهلي نادي الجيش الملكي دوري أبطال افريقيا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الخطيب

