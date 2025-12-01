قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أعرب محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد بسبب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية، مؤكدًا أن السلوك العدائي من الجماهير المغربية كان مفاجئًا وغير مبرر، رغم الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للمغرب في السنوات الأخيرة.

وقال عبدالجليل خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" عبر قناة  "cbc"، إن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة أثّرت على سيرها، مؤكدًا أن غضب الجماهير المغربية كان مبالغًا فيه، على الرغم من أن العلاقات بين الشعبين والاتحادين دائمًا ما تقوم على الاحترام المتبادل.

وهاجم نجم الأهلي السابق المهندس هاني أبو ريدة، قائلًا إنه "رفع الراية البيضاء" ولم يعد يقوم بدور فعّال في دعم الأندية المصرية داخل الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنه ليس من المفترض انتظار طلب رسمي ليتدخل، لأنه يمثل مصر داخل الكاف.

وأضاف أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، أصبح من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الكرة الإفريقية، وأن المغرب تتقدم بخطوات ناجحة وعلينا أن نستفيد من تجربتهم.

وأكد عبدالجليل أن الأهلي بات العقبة الوحيدة أمام سيطرة المغرب  على البطولات الإفريقية، بعدما تفوقوا على مستوى المنتخبات، لافتًا إلى أن مستوى الأهلي الفني في الوقت الحالي أصبح أفضل بكثير.

وأشار إلى أن خط دفاع الأهلي ظهر بصورة مميزة خلال مواجهة الجيش الملكي، وأن اللاعبين تحلّوا بالهدوء والانضباط طوال اللقاء رغم الاحتقان الجماهيري، مؤكدًا أن تصرفاتهم داخل الملعب كانت تعكس ثقة وخبرة كبيرة.

وأبدى عبدالجليل ارتياحه لدخول سيد عبدالحفيظ وياسين منصور إلى الصورة داخل النادي الأهلي، معتبرًا أن هذا يعزز الاستقرار الإداري والفني.

وعن بطولة الدوري، قال إن بيراميدز يقترب من صدارة الجدول لكنه يعاني من ضعف في مستوى البدلاء مقارنة بالعناصر الأساسية، بينما يرى أن الأهلي أصبح "قويًا جدًا" ولديه الأفضلية في المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

الاهلي الجيش الملكي اخبار الرياضة دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور.. شاهد

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد