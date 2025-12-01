محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

أعرب محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد بسبب أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية، مؤكدًا أن السلوك العدائي من الجماهير المغربية كان مفاجئًا وغير مبرر، رغم الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للمغرب في السنوات الأخيرة.

وقال عبدالجليل خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" عبر قناة "cbc"، إن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة أثّرت على سيرها، مؤكدًا أن غضب الجماهير المغربية كان مبالغًا فيه، على الرغم من أن العلاقات بين الشعبين والاتحادين دائمًا ما تقوم على الاحترام المتبادل.

وهاجم نجم الأهلي السابق المهندس هاني أبو ريدة، قائلًا إنه "رفع الراية البيضاء" ولم يعد يقوم بدور فعّال في دعم الأندية المصرية داخل الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنه ليس من المفترض انتظار طلب رسمي ليتدخل، لأنه يمثل مصر داخل الكاف.

وأضاف أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، أصبح من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الكرة الإفريقية، وأن المغرب تتقدم بخطوات ناجحة وعلينا أن نستفيد من تجربتهم.

وأكد عبدالجليل أن الأهلي بات العقبة الوحيدة أمام سيطرة المغرب على البطولات الإفريقية، بعدما تفوقوا على مستوى المنتخبات، لافتًا إلى أن مستوى الأهلي الفني في الوقت الحالي أصبح أفضل بكثير.

وأشار إلى أن خط دفاع الأهلي ظهر بصورة مميزة خلال مواجهة الجيش الملكي، وأن اللاعبين تحلّوا بالهدوء والانضباط طوال اللقاء رغم الاحتقان الجماهيري، مؤكدًا أن تصرفاتهم داخل الملعب كانت تعكس ثقة وخبرة كبيرة.

وأبدى عبدالجليل ارتياحه لدخول سيد عبدالحفيظ وياسين منصور إلى الصورة داخل النادي الأهلي، معتبرًا أن هذا يعزز الاستقرار الإداري والفني.

وعن بطولة الدوري، قال إن بيراميدز يقترب من صدارة الجدول لكنه يعاني من ضعف في مستوى البدلاء مقارنة بالعناصر الأساسية، بينما يرى أن الأهلي أصبح "قويًا جدًا" ولديه الأفضلية في المنافسة خلال المرحلة المقبلة.