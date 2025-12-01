طاهر محمد طاهر: الأهلي كان قادرا على الفوز ضد الجيش الملكي

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، أن الفريق امتلك الفرص الكافية لحسم مواجهة الجيش الملكي، مشيرًا إلى أن الأداء في الشوط الثاني تحديدًا كان يمكن أن يمنح الأهلي الفوز خارج الديار.

وأوضح أن الجهاز الفني أعد اللاعبين جيدًا للتعامل مع كل السيناريوهات داخل المباراة، بما فيها القرارات التحكيمية المحتملة التي قد تؤثر على سير اللقاء.

مطالب بوجود الـVAR في دور المجموعات

وشدد طاهر خلال تصريحاته مع الاعلامي إبراهيم فايق :على ضرورة تطبيق تقنية الفيديو VAR في مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، خاصة مع حساسية المباريات وقوة المنافسات. وذكر أن حديث المدرب مع اللاعبين عقب المباراة كان واضحًا؛ حيث رأى أن الأهلي كان قريبًا من الفوز وكان قادرًا على العودة بالنقاط الثلاث من المغرب، لولا بعض التفاصيل الصغيرة.

تغيير المدربين وتأثيره على أداء اللاعبين

وتطرق طاهر محمد طاهر إلى التغييرات الفنية داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تغيير المدربين ينعكس دائمًا على اللاعبين، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة اللعب وتنفيذ الجمل التكتيكية داخل الملعب. وأشار إلى أن كل مدرب يمتلك فلسفته الخاصة، وهو ما يجعل اللاعبين بحاجة إلى وقت للتأقلم مع الأسلوب الجديد.

رغبة اللاعبين في مساندة توروب والتتويج بالسوبر

وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق كان لديه رغبة قوية في مساعدة المدير الفني الحالي، توروب، على الفوز بلقب السوبر من أجل منحه دفعة معنوية كبيرة وكسب ثقة الجماهير. وأكد أن اللاعبين شعروا بأهمية تلك المباراة، واعتبروها فرصة لإثبات تماسك المجموعة ودعم المدرب الجديد في بداية مسيرته مع الفريق.

طموحات المرحلة المقبلة

واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يمتلك الحافز والقدرة على تصحيح المسار في الفترة المقبلة، مشددًا على أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصارات واستعادة البطولات



