خالد الغندور: الأهلي يحسم موقفه من ضم صباغ خلال ساعات

كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل ارتباط اسم المهاجم بابلو صباغ، الذي يحمل الجنسية السورية، بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب تم ترشيحه بالفعل من جانب أحد وكلاء اللاعبين، في ظل بحث الأهلي عن تدعيم هجومي قوي خلال يناير.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة قامت بدراسة اللاعب مبدئيًا، قبل أن تقرر عرضه على المدير الفني ييس توروب، من أجل تقييمه فنيًا ومشاهدة مباريات له بشكل كامل للوقوف على مدى ملاءمته لأسلوب لعب الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة تنتظر القرار النهائي من توروب خلال الساعات المقبلة، سواء بإعطاء الضوء الأخضر للتفاوض الرسمي مع اللاعب أو استبعاده من قائمة المرشحين، في إطار سياسة الأهلي التي تعتمد على موافقة المدير الفني أولًا قبل إتمام أي صفقة.