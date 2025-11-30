قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور: الأهلي يحسم موقفه من ضم صباغ خلال ساعات

كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل ارتباط اسم المهاجم بابلو صباغ، الذي يحمل الجنسية السورية، بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب تم ترشيحه بالفعل من جانب أحد وكلاء اللاعبين، في ظل بحث الأهلي عن تدعيم هجومي قوي خلال يناير.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة قامت بدراسة اللاعب مبدئيًا، قبل أن تقرر عرضه على المدير الفني ييس توروب، من أجل تقييمه فنيًا ومشاهدة مباريات له بشكل كامل للوقوف على مدى ملاءمته لأسلوب لعب الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة تنتظر القرار النهائي من توروب خلال الساعات المقبلة، سواء بإعطاء الضوء الأخضر للتفاوض الرسمي مع اللاعب أو استبعاده من قائمة المرشحين، في إطار سياسة الأهلي التي تعتمد على موافقة المدير الفني أولًا قبل إتمام أي صفقة.

