حملة موسعة لإزالة النباشين وبدء الغلق الآمن لمقلب الطريق الأوسطي

قام جهاز مدينة العبور الجديدة– تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز – وبالتعاون مع وزارة البيئة الممثلة في مدير عام المخلفات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ حملة موسعة لإزالة أماكن النباشين والفرازين من محيط المقلب العمومي الكائن على الطريق الأوسطي والخاص بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمنظومة البيئية وتحسين مستوى النظافة العامة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من إجراءات الغلق الآمن للمقلب وفق خطة زمنية معتمدة، وبالتنسيق الكامل بين محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية ووزارة البيئة. وقد جاءت هذه الحملة بعد رصد وجود أعداد كبيرة من النباشين والعاملين غير الرسميين والمقيمين داخل نطاق المقلب، والذين يقومون بعمليات فرز للمخلفات وحرق المتبقى من المرفوضات بمواقع متفرقة بموقع المقلب، مما تسبب في ظهور انبعاثات ضارة وبؤر تلوث خطرة تهدد صحة المواطنين والبيئة المحيطة.

وفي هذا الإطار، تم توفير المعدات اللازمة لرفع التراكمات وسحب المخلفات من مختلف أنحاء الموقع، كما جرى إزالة جميع العشش وأماكن تمركز النباشين وغلق هذه المناطق بالكامل، لمنع عودتهم أو استخدام الموقع مرة أخرى في أي أنشطة غير رسمية، بما يضمن استكمال خطة الغلق الآمن دون معوقات.

وشارك في تنفيذ الحملة كل من معاون رئيس الجهاز و المشرف العام على ادارة التنمية ومدير أمن الجهاز، و مدير عام بجهاز تنظيم المخلفات، حيث تم التعامل مع كافة البؤر التي كانت تشهد انتشارًا للعاملين غير الرسميين وممارسات الفرز العشوائي للمخلفات وحرق المرفوضات.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم وإدارة المخلفات بصورة حضارية وآمنة، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو عشوائية داخل نطاق المدينة.

كما أوضح أن الجهات المعنية تعمل وفق خطة متكاملة لإغلاق المقلب بطريقة آمنة بيئيًا، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم عودة أي مظاهر تكدس أو نشاط غير رسمي مستقبلاً. وتؤكد الجهات المعنية والجهاز حرصهما الدائم على حماية صحة المواطنين ومنع انتشار مصادر التلوث، والعمل على القضاء النهائي على ظاهرة النباشين لما تسببه من مخاطر بيئية وصحية، مع الاستمرار في تنفيذ حملات دورية للمتابعة والرقابة، وتطوير منظومة النظافة والخدمات بما يحقق بيئة آمنة ونموذجية، ويدعم رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات العامة.



