جولة ميدانية لرئيس بدر لمتابعة سير أعمال تطوير طريق السنترال.. صور

أجرى المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير طريق السنترال والتي تشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية وتعديل مسارات الحركة واستكمال أعمال اللاندسكيب والإنارة لتحسين الشكل الحضاري للطريق.

وذلك في اطار توجيهات السيد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان و السيد المهندس أحمد عمران نائب رئيس

الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة أعمال التطوير

وأكد خلال جولته أن أعمال التطوير تتم وفقًا لخطة زمنية محددة وبمتابعة مباشرة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة مشددًا على أن طريق السنترال يعد محورًا هامًا لربط عدة مناطق خدمية وسكنية داخل المدينة.

وأضاف أن جهاز المدينة مستمر في متابعة جميع مشروعات الطرق والمرافق بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لسكان بدر.