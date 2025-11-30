نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة

ترأس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لشؤون المراكز والمدن وبحضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً لبحث نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق المستهدفات بما يعود بالنفع على المواطنين وكذلك موقف التقنين ونسب البت فى الطلبات المقدمة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وموقف طلبات التقنيين.

وخلال مناقشة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2025 كلف نائب المحافظ سكرتيري عام الأحياء والمراكز بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مع التأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تطرق الاجتماع الي متابعة نسب الإنجاز في ملف التقنين لأراضي أملاك الدولةوفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي شدد خلالها السكرتير العام على أهمية سرعة إنجاز الملفات والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حق الدولة وعدم الإخلال به.

حضر الاجتماع سكرتير العموم في الأحياء والمراكز والمدن ومدير مديريات الإسكان والطرق والمكتب الهندسي ومدينة الجيزة.