تحصين 200 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن الانتهاء من تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك في إطار أعمال الحملة القومية الثالثة لحماية الثروة الحيوانية التي انطلقت فعالياتها 25 أكتوبر الماضي بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية وحماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم ركائز الإنتاج الغذائي.

وأشار المحافظ إلى الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري في تكثيف حملات التحصين والزيارات الميدانية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية لخدمة المزارعين والمربين في مختلف المناطق الريفية.

وشدّد النجار على ضرورة استمرار العمل بوتيرة مكثفة خلال المرحلة المقبلة، لضمان الوصول إلى المستهدف الكامل من التحصينات، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل سبل الدعم للوحدات البيطرية والوحدات القروية، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج للحملة وتعزيز حماية الثروة الحيوانية داخل نطاق المحافظة.