مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
محافظة الجيزة: رفع المخلفات أسفل محور عمرو بن العاص في فيصل

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات لرفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات والتجريد أسفل محور عمرو بن العاص بمنطقة فيصل وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الحملة الدفع بفرق وعمال النظافة التابعين لحي الهرم لتنفيذ أعمال التجريد ورفع التراكمات وتحسين حالة النظافة بالموقع بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق.

كما شملت الحملة رفع الفريزة والنباشين أسفل المحور حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات . 

كما وجّه محافظ الجيزة باستمرار تنفيذ الحملات الدورية بمختلف قطاعات الحي مع رفع درجات المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو شكاوى من المواطنين، وقد جرت الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من طه عبدالصادق رئيس حي الهرم.

