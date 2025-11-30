محافظة الجيزة: رفع المخلفات أسفل محور عمرو بن العاص في فيصل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات لرفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات والتجريد أسفل محور عمرو بن العاص بمنطقة فيصل وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الحملة الدفع بفرق وعمال النظافة التابعين لحي الهرم لتنفيذ أعمال التجريد ورفع التراكمات وتحسين حالة النظافة بالموقع بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق.

كما شملت الحملة رفع الفريزة والنباشين أسفل المحور حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات .

كما وجّه محافظ الجيزة باستمرار تنفيذ الحملات الدورية بمختلف قطاعات الحي مع رفع درجات المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو شكاوى من المواطنين، وقد جرت الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من طه عبدالصادق رئيس حي الهرم.