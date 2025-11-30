قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها
أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التسعير الحكومي اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم بعد التسعير الحكومي الأحد 30 نوفمبر 2025
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم بعد التسعير الحكومي الأحد 30 نوفمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر البنزين والسولار الآن في مصر .. في ظل التحولات المستمرة التي يشهدها سوق الطاقة عالميًا، تواصل مصر تطبيق سياسة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف الموازنة بين الأسعار العالمية واستقرار السوق المحلي. 

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار، بعد أخر تعديل رسمي دخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار الحالية جاءت نتيجة مراجعة دورية تعتمد على معادلة تسعيرية دقيقة تُنفذ كل ثلاثة أشهر.

استقرار أسعار الوقود وفق المراجعة الدورية

أكدت لجنة التسعير أن أسعار البنزين والسولار المُعلن عنها اليوم جاءت استمرارًا للسياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط السوق وضمان عدم حدوث تذبذب مفاجئ ينعكس على حركة النقل والسلع.

وتم الإبقاء على الأسعار التي تم اعتمادها في 17 أكتوبر 2025 دون تغيير، وهو ما اعتبرته الوزارة خطوة ضرورية لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والبيع للمستهلك في ظل ظروف السوق الحالية.

أسعار البنزين والسولار

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، شكّلا عاملين رئيسيين في تحديد الأسعار الحالية.

وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لضمان تأمين إمدادات الوقود بكفاءة ومنع أي حالات نقص قد تحدث نتيجة الاختلالات العالمية.

سعر البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

جاءت أسعار الوقود المُعلنة رسميًا كما يلي:

بنزين 95: بلغ 21 جنيهًا للتر اليوم وفقًا للتسعير الحكومي، مقارنة بـ19 جنيهًا سابقًا.

بنزين 92: سجل 19.25 جنيهًا للتر اليوم وفقًا للتسعير الحكومي، مقابل 17.25 جنيهًا سابقًا.

بنزين 80: وصل إلى 17.75 جنيهًا للتر اليوم وفقًا للتسعير الحكومي، مقابل 15.75 جنيهًا سابقًا.

السولار: بلغ 17.50 جنيهًا للتر اليوم وفقًا للتسعير الحكومي، مقارنة بـ15.50 جنيهًا سابقًا.

الغاز الطبيعي للسيارات: سجل 10 جنيهات للمتر المكعب اليوم وفقًا للتسعير الحكومي، مقابل 7 جنيهات سابقًا.

وتعكس هذه الأسعار الفارق بين الأسعار السابقة والحالية، ما يؤكد أن التعديلات التي تمت في أكتوبر الماضي كانت نتيجة واضحة لمتغيرات السوق، بينما يأتي تثبيت الأسعار اليوم كخطوة لضبط الإيقاع السعري وتجنب الزيادات المتتالية.

معادلة سعرية تستند إلى مؤشرات عالمية

أشارت وزارة البترول إلى أن تحديد الأسعار الأخيرة تم وفق معادلة تسعيرية تراعي متوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار، وهما الأكثر تأثيرًا على تكلفة الاستيراد والتشغيل.

وتعمل هذه الآلية على ضمان الشفافية وربط السوق المحلي بمؤشرات اقتصادية عالمية، مع الحفاظ على ثبات نسبي للمستهلك.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الآلية ليس زيادة الأسعار وإنما تحقيق توازن عادل بين دعم المنظومة واستمرار توفير الوقود بالجودة المطلوبة.

البنزين والسولار

وتساهم في تقليل فجوة التكلفة الحقيقية، بما يسمح باستدامة عمليات توفير المنتجات البترولية دون أي ضغط على ميزانية الدولة.

الأسعار سارية لمدة عام كامل

وأكدت الوزارة أن الأسعار الحالية ستظل سارية لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى الحد من تقلبات الأسعار المتكررة خلال فترات قصيرة، ولمنح السوق المحلي فرصة لاستيعاب التغيرات دون تأثير مباشر على المواطن أو على حركة النقل واللوجستيات.

 وأشارت إلى استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطط إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير مصادر طاقة آمنة ومستمرة تضمن عدم تأثر القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة والتجارة.

البنزين والسولار

ويعكس استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 التوجه الحكومي نحو تحقيق توازن مدروس بين المتغيرات العالمية والحاجة المحلية لاستقرار السوق.

وتؤكد الأسعار المعلنة الالتزام الكامل بآلية التسعير التلقائي، مع الحفاظ على توافر المنتجات البترولية بكفاءة وجودة تلائم احتياجات المستهلكين.

سعر البنزين سعر البنزين اليوم سعر السولار اليوم أسعار الوقود في مصر سعر البنزين 95 سعر البنزين 92 سعر بنزين 80 تسعير الوقود في مصر سعر الغاز الطبيعي للسيارات أسعار الطاقة في مصر اليوم لجنة التسعير التلقائي سعر البنزين والسولار الأحد 30 نوفمبر 2025 أسعار الوقود وفق التسعير الحكومي زيادة أسعار البنزين في مصر

