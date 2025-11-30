4 أحكام قضائية.. رابطة التعليم المفتوح تعلن مفاجأة للطلاب بعد حكم الإدارية العليا

أكد الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن التعليم المفتوح حصل على 4 أحكام قضائية، وكان المجلس الأعلى للجامعات وعد بتنفيذ الأحكام لكنه اتخذ قرارات عكس تنفيذ الحكم.

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأعلى للجامعات اقترح موضوع التعليم المستمر بـ شهادة مهنية وتم الطعن على هذه القرارات وتم رفض هذه القرارات واعتبر أن هذه القرارات بمثابة عدم تنفيذ أحكام القضاء.

ولفت إلى أن الحكم الأخير أصبح مبدأ وصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأن المحكمة قام بحماية الأحكام السابقة، ولن يسمح لوزارة التعليم العالي، بعمل الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى.

وأشار إلى أن المحكمة عدلت الحكم بإلغاء شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، وأنه بالقرار الجديد تم إلغاء قرار وقف التعليم المفتوح.

وأوضح أن التعليم المفتوح تم وقفه من 2017، وأصبح بدل منه التعلم المدمج، وبعد ذلك تم وقفه بحجة تنفيذ الحكم، لكن لم يتم تنفيذ الحكم من قبل وزارة التعليم العالي، والأعلى للجامعات.

وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طعن وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.